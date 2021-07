Merkel lubas tulvapiirkonnale kiiret rahalist abi

Merkel külastas Rheinland-Pfalzi liidumaal muu hulgas Schuldi linna, kus üle kallaste tõusnud Ahri jõgi pühkis minema terved majad.

Merkel lubas anda tulvadest mõjutatud piirkondadele kiiresti rahalist abi. Tema sõnul käivitab valitsus abiprogrammi kolmapäeval.

"Me oleme teie kõrval," sõnas olukorda kohutavaks nimetanud Merkel Adenau väikelinna elanikele.

Lääne-Euroopa üleujutustes hukkus vähemalt 183 inimest ja kümned on endiselt kadunud.

Saksamaal on pühapäeva hommiku seisuga saanud üleujutustes surma vähemalt 156 inimest. Ainuüksi Rheinland-Pfalzi liidumaal on hukkunud 110 ja viga saanud 670 inimest.

Belgias on üleujutused nõudnud vähemalt 27 ohvrit.

Rheinland-Pfalzis ja naaberliidumaal Põhja-Rein-Vestfaalis on vesi hakanud taanduma, kuid laupäeva õhtul ujutasid paduvihmad Ülem-Baieris üle keldreid ning paisutasid jõgesid ja ojasid. Baieri politsei teatel sai Berchtesgadeneris üks inimene surma.

Tulvahoiatus on antud ka Austria Salzburgi ja Tirooli piirkonnas, Saksa piiri lähedal Halleinis on vanalinn vee all.