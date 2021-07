Pakosta sõnul ei peaks vanema tulumaksuvaba määr töötava lapse arvelt vähenema

Suvel, kui kooli pole, käivad paljud noored tööl. 17-aastane Richard Muuga tõdeb, et kuigi palk motiveerib, pole see suurim tööle innustaja.

"See on midagi paremat teha kui lihtsalt olla, kuna minul on näiteks tihtipeale see asi, et kui ma olen, siis ma võingi pikka aega lorutada lihtsalt ja mitte midagi jääda tegema. Et see on midagi rohkem produktiivsemat, mida saab teha suvel," selgitas Järve Selveri noor teenindaja "Aktuaalsele kaamerale".

Alaealised töötajad vajavad vanema nõusolekut, mis aga mõjub vanema rahakotile. Kui peres on kaks või enam last, suureneb vanema tulumaksuvaba määr laste arvelt. Kui laps käib tööl, siis vanem tema arvelt enam tulumaksuvabastust ei saa.

Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik Liisa Pakosta näeb, et selline maksupoliitika võib soodustada alaealiste lepinguta tööd. Tema sõnul oleks vaja arutelu, et süsteem saaks õiglasemaks.

"Me tahame seda, et töökasvatus oleks väärtus. Me tahame seda, et noored töötaksid legaalselt töölepinguga. Ja kui me vaatame nüüd teist poolt, et lapsevanemal tulumaksutagastust vähendatakse, kui tal on rohkem kui kaks last ja kui keegi nendest lastest töötab suvel, siis selle võrra saab lapsevanem vähem raha kätte. Ja see sama lapsevanem peab andma kirjaliku nõusoleku, et alaealine saaks töölepingu sõlmida, näiteks 17-aastane. See kokku annab selle, et ebaõiglaselt vanuse tunnuse tõttu võib tegelikult see noor inimene sellest töölepingust ilma jääda," kommenteeris Pakosta.

Rahandusministeeriumi maksupoliitika osakonna juhataja Lemmi Oro ütles, et selline maksupoliitika ei takista alaealistel tööle minemist.

"Meil ei ole tegu sotsiaaltoetusega, mida antakse kõigile võrdselt, vaid meil on tegemist maksustatava tulu vähendatava summaga. /.../ Igal Eesti elanikul on õigus ühele maksuvabale tulule, hällist hauani. Beebisid vahel kasutatakse filmis, neid nelja-, viie-, kuueaastaseid filmitakse, makstakse neile. Nad kõik saavad tulu ja neil on kõigil õigus sellele 6000 maksuvabale tulule aastas. Aga teist korda enam maksuvaba tulu vanem ei saa lapse eest, kui laps on selle ise ära kasutanud, sest üks kord on üks tulu maksust vabastatud, mitte kaks korda ei ole maksust vabastatud," selgitas Oro.

Pakosta näeb maksuvaba tulu lisa just tasuna lasterikkuse eest.

"Meil on lapsevanemate tulumaksuvabastuses tehtud väga palju muudatusi tegelikult sellel sajandil. Ja kõik need muudatused on olnud selles suunas, et lapsevanema tulumaksutagastus on ikkagi lapsevanema preemia selle eest, et tal on nii suur pere, et ta on nii palju lapsi saanud, ja teisest küljest, et see lapse teenitud tulu jääb lapsel endal kätte. See on nagu viimane osa, mis seal tuleks veel ära muuta," rääkis Pakosta.