USA jätab reisipiirangud Euroopale delta tüve tõttu jõusse

USA teatas esmaspäeval, et jätab Euroopa survest hoolimata piirangud rahvusvahelisele reisimisele jõusse, kuna koroonaviiruse delta tüvi on viinud nakatumiste kasvuni.

"Me jätame olemasolevad reisipiirangud praeguseks jõusse," ütles Valge Maja pressisekretär Jen Psaki.

Euroopa riigid on suve algusest oodanud Ühendriikidelt sümmeetrilist reisipiirangute kaotamist, kuid see otsus on kogu aeg edasi lükkunud, tekitades Euroopas palju pahameelt.