Politico: Komisjon muretseb uute EL-i-siseste reisipiirangute pärast

Veebiväljaande Politico teatel tahab Euroopa Komisjon iga hinna eest vältida uusi Euroopa Liidu siseseid reisipiiranguid. Brüsseli ametnikud siiski muretsevad, et koroonaviiruse epideemia leviku kasv võib reisipiirangud jälle tagasi tuua.

Mitmed liikmesriigid sulgesid eelmisel aastal ilma hoiatuseta riigipiirid. Piiride sulgemine häiris Euroopa Liidu ühendatud majandust, teatas Politico.

Komisjon kardab, et sügisel võivad liikmesriigid uuesti kehtestada piirangud vabale piiriliiklusele.

Praegu kehtib Euroopa Liidus koroonapassi süsteem. Pass võimaldab reisijatel tõestada, kas nad on vaktsineeritud või varem viirust põdenud.

Koroonapassi süsteem toob kasu eelkõige transpordisektorile ja turismitööstusele. Komisjoni ametnikud muretsevad siiski pandeemia laiema leviku pärast. Samuti on vaktsineerimise määr liikmesriikides erinev.

Prantsusmaal, Iirimaal ja Hispaanias on ühe vaktsiinisüsti saanud vähemalt 90 protsenti täiskasvanud elanikkonnast. Bulgaarias aga on see arv ainult 20 protsenti.

"Komisjon tahab kaupade ja inimeste liikumist Euroopa Liidu sees hoida võimalikult palju lahti. Komisjon on mures uute piirangute pärast," ütles EL-i ametnik.

Üks EL-i diplomaat hindas, et uute reisipiirangute kehtestamise tõenäosus on 50 protsenti, vahendas Politico.

Piirangute kehtestamine sõltub paljuski liikmesriikide sisepoliitikast. Saksamaal toimuvad septembri lõpus parlamendivalimised.

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse (ECDC) järelevalve juhi Bruno Ciancio sõnul pole vaja uusi reisipiiranguid.

"Ma ei usu, et praegu oleksid reisipiirangud EL-i sees õigustatud," ütles Ciancio.

Ciancio sõnul tuleb keskenduda vaktsineerimise määra tõstmisele kogu Euroopa Liidus.