NG Investeeringute kasum langes mullu ligi kolmandiku

Emaettevõtte osanike osa puhaskasumist langes aastaga 28,7 protsenti 16,4 miljonile eurole, selgus kontserni eelmise majandusaasta aruandest.

Ettevõtte käibest moodustas Eestist saadud tulu 828,3 miljonit eurot, mujalt Euroopa Liidust ning kolmandatatest riikidest teenis ettevõte tulu vastavalt 59,6 miljonit ning 1,5 miljonit eurot.

Kulumieelne ärikasum (EBITDA) oli mullu 50,1 miljonit eurot, aasta varem aga 57,5 miljonit eurot.

Konsolideeritud bilansimaht oli aasta lõpu seisuga 449,3 miljonit eurot, 2019. aasta lõpus 432,2 miljonit eurot.

Kontserni omakapital oli aasta lõpus 183,3 miljonit eurot, sellest emaettevõtte osanikele kuuluv osa oli 137,6 miljonit eurot. Aasta varem olid vastavad näitajad 189 miljonit eurot ja 140,4 miljonit eurot.

Kontserni investeeringud põhivarasse moodustasid mullu kokku 28,7 miljonit eurot, aasta varem aga 25,1 miljonit eurot.

Keskmine töötajate arv oli kontsernis möödunud aastal 5209 inimest, mida on 264 võrra rohkem kui aasta varem. Tööjõukulud moodustasid mullu 100,7 miljonit eurot, aasta varem olid need 95 miljonit eurot.

2020. aastal on emaettevõtte osanikele dividende välja makstud summas 19,2 miljonit eurot, 2019. aastal oli summa 18,2 miljonit eurot. Kontserni jaotamata kasum oli 2020. aasta 31. detsembri seisuga 130,2 miljonit eurot, aasta varem 133,1 miljonit eurot.

Konsolideeritud aastaaruandes kajastuvad OÜ NG Investeeringud ning tütarettevõtete AS Liviko, AS Balbiino, AS Kitman Thulema, Tallinna Kaubamaja Grupp AS, Roseni Majad OÜ, Kuulsaal OÜ, OÜ Roseni Kinnisvara ja OÜ Salvo finantsnäitajad.

NG Investeeringud OÜ suuremad tegelikud kasusaajad on Creditinfo andmetel Andres Järving 17,85 protsendiga, Jüri Käo 17,75 protsendiga ja Enn Kunila 17,47 protsendiga.