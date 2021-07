Vast restaureeritud Lalsi õigeusukirikus algas kunstivara korrastamine

Viis aastat tagasi, kui mittetulundusühing Vanaajamaja, Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik ja kohalik kogukond Lalsi kiriku restaureerimise algatasid, oli katus nii kehvas seisus, et võlvlagedes haigutasid juba suured augud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Aga õnneks põhikupli osa on sellise kavala konstruktsiooniga, mis alt tundus, et kukub kohe kokku, aga tegelikult sisemine ring hoiab veel tükk aega üleval. Kokkukukkumuseni oli aega veel küll, aga põhimõtteliselt oli avariiline," selgitas MTÜ Vanaajamaja liige Andres Uus.

Hoone restaureeriti võimalikult algupäraselt, kasutati vanu töövõtteid ja õigeid materjale.

Kiriku korrastamise eestvedaja, Lalsi-Latkalu külaseltsi liige Sven Andreson ütles et teda on Lalsi kuue torniga kirik alati lummanud ja kui Vanaajamaja meistrid nõustusid appi tulema, läksidki tööd lahti. Kolmandik töödest tehti viiel suvel talgute korras. Renoveerimise suurimad rahastajad on muinsuskaitseamet ja Viljandi vald.

"Vanaajamaja, meister Andres Uus, korraldaja Piret Uus on aidanud seda süsteemi niimoodi toimida, et kes tulevad siia, siis ühelt poolt annavad oma tööpanuse, aga teiselt poolt saavad ilmselt ka üsna hindamatu kogemuse, sest ei ole palju neid inimesi, kes saavad kirikut restaureerida," rääkis Andreson.

Suuremad tööd Lalsi kirikus on nüüd tehtud. Laupäeval alustati ikooniseina ja muu kunstivara korrastamist.

"Esimese rea ikoonid on väga heas seisus, altarimaal on väga heas seisus. Kõige keerulisemas olukorras on ikoonisein, millel on katuseleketest tingitud veekahjustuste tõttu palju kadusid, palju irdunud värvi- ja krundikihte. Kuna see ikonostaas on säilinud oma esialgses asukohas, siis sellepärast on tal suur väärtus," rääkis ennistuskoja Kanut konservaator Tuuli Trikkant.

Puhastatud ikoonid pannakse oma kohale tagasi juba neljapäeval, et kogudus saaks hakata kirikus taas teenistusi pidama.