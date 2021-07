USA suured tehnoloogiaettevõtted teatasid kasumite järsust kasvust

USA tehnoloogiahiiu Google'i emafirma Alphabet teatas teisipäeval kvartalikasumi peaaegu kolmekordistumisest eelmise aastaga võrreldes, seda tänu reklaamitulule otsingumootoris ja videoplatvormil YouTube.

Kasum tõusis 18,5 miljardi dollarini tuludelt, mis kerkisid järsult 61,9 miljardini.

"Veebitegevuses oli tõusulaine paljudes piirkondades üle maailma ning me oleme uhked, et meie teenused aitasid nii palju tarbijaid ja ärisid," ütles Alphabeti tegevjuht Sundar Pichai eelmise kvartali kohta.

Pichai sõnul aitasid internetihiiu tulemusele kaasa pikaajalised investeeringud tehisintelligentsi ja pilveteenustesse.

Google kuulub nende tehnoloogiafirmade hulka, mis nägid kasutamise kasvu ajal, mil koroonapandeemia kiirendas inimeste töötamist, ostlemist ja suhtlemist senisest rohkem veebis.

Apple'i kvartalikasum ligi kahekordistus mullusega võrreldes

USA tehnoloogiahiid Apple teatas teisipäeval kvartalikasumi ligi kahekordistumisest 21,7 miljardi dollarini tänu kasvule nutitelefonide müügis ja digitaalteenustes.

Tulud kasvasid eelmise aasta sama ajaga võrreldes 36 protsenti 81,4 miljardi dollarini, mis on kõigi aegade parim tulemus ettevõtte rahandusaasta kolmandas kvartalis.

Apple'i direktor Tim Cook ütles, et selles kvartalis jagati kasutajatega võimsaid uusi tooteid ning tehnoloogia kasutamine inimeste ühendamisel kõikjal maailmas pole kunagi olnud nii tähtis kui praegu.

Teenused suurendasid Microsofti kvartalitulu

USA tehnoloogiahiid Microsoft teatas teisipäeval tulude kasvust hiljuti lõppenud kvartalis tänu pilve- ja äriteenustele.

Rahandusaasta neljanda kvartali kasum kerkis 47 protsenti 16,5 miljardi dollarini ja tulud tõusid 21 protsenti 46,2 miljardini.

"Meie tulemused näitavad, et kui me tegutseme hästi ja rahuldame klientide vajadused erineval viisil suurtel ja kasvavatel turgudel, genereerime kasvu, nagu me oleme näinud meie kaubanduspilves - ja uutes frantsiisides, mida me oleme ehitanud, seal hulgas mängud, turvalisus ja Linkedln, mille kõigi aastane tulu viimasel kolmel aastal on ületanud 10 miljardit dollarit," ütles Microsofti esimees Satya Nadella.

Tulemuste seas oli 20-protsendine tulu kasv Microsoft Office'i toodetes ja pilveteenustes ning 46-protsendine tulu kasv sotsiaalvõrgustikus Linkedln.