USA ja EL hakkavad tehnoloogiaregulatsioone kooskõlastama

EL-USA tehnoloogianõukogu loomises lepiti kokku juunis toimunud tippkohtumisel ja see alustab tööd ajal, mil kumbki pool on koostamas seadusi, mis võivad hiidfirmade nagu Google, Facebook ja Apple äri põhjalikult ümber kujundada.

Transatlantilise kaubandus- ja tehnoloogianõukogu esimene kohtumine leiab aset 29. septembril USA-s Pittsburghi linnas.

Kohtumist juhivad USA välisminister Antony Blinken, USA kaubandusvolinik Katherine Tai ja kaubandusminister Gina Raimondo.

Euroopa poolelt osalevad kohtumisel Euroopa Komisjoni asepresidendid Margrethe Vestager ja Valdis Dombrovskis.

"Esimene kohtumine tähistab meie ühist pühendumust laiendada ja süvendada Atlandi-ülest kaubandust ja investeeringuid ning uuendada reegleid 21. sajandi jaoks," öeldi USA ja EL-i ühisavalduses.

"Tuginedes meie jagatud demokraatlikele väärtustele ja maailma suurimale majandussuhtele, oleme me teinud kõvasti tööd, et tuvastada valdkondi, kus me saame astuda konkreetseid samme tagamaks, et kaubandus- ja tehnoloogiapoliitika meie rahvale kasu tooks," lisas avaldus.

Avalduses toodi välja, et kohtumine hõlmab kümmet töörühma teemadel nagu koostöö tehnoloogiastandardite vallas, tarneahelate julgeolek ja inimõiguste rikkumine veebis.