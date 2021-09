Apple'i autoprojekti juht liitus Fordiga

"Fieldist saab Fordi kõrgtehnoloogia eest vastutav ametnik. Field hakkab Fordis juhtima järgmise põlvkonna internetipõhiste autoplatvormide väljatöötamist ja allub otse tegevjuhile Jim Farley'le," teatas teisipäeval USA autotootja.

Field liitus Apple'iga 2018. aastal. Varem töötas ta Elon Muski juhitud Teslas.

"See on löök Apple'i ambitsioonidele autoturule sisenemisel. Fordi jaoks on see aga otsustava tähtsusega edusamm," ütles investeerimisfirma Wedbush analüütik Dan Ives.

Apple alustas isesõitva auto projekti 2014. aastal. Sel aastal lahkusid projektist veel mitmed tähtsad arendajad.

"Ford on väga huvitatud Fieldi teadmistest, nad tahavad muutuda rohkem suurte tehnoloogiafirmade sarnaseks," ütles konsultatsioonifirma Gartner analüütik Mike Ramsey.

Väidetavalt järgib Apple'i autoprojekt Tesla strateegiat, kus tahetakse turule tuua autonoomsete võimalustega elektrisõidukeid.