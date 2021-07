Saar: sotsid on nõus kaaluma ka teisi presidendikandidaate peale Kaljulaidi

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) esimehe Indrek Saare sõnul pooldaksid sotsid Kersti Kaljulaidi valimist presidendiks ka teiseks ametiajaks, aga kui see laiemat toetust ei pälvi, on erakond valmis kaaluma ka teisi kandidaate.

"Kuna Eesti peab saama lõpuks presidendi ja hea oleks, kui riigikogu saaks selle ülesandega kõigest hoolimata hakkama, siis loomulikult peavad kõik olema valmis kaaluma erinevaid kandidaate, kaasa arvatud sotsiaaldemokraadid," ütles Saar neljapäeval ERR-ile.

Saar tervitas riigikogu esimehe ja Keskerakonna juhi Jüri Ratase otsust kutsuda reedeks kokku erakondade liidrite nõupidamine, et arutada presidendivalimiste teemat ning väidetavalt tulla välja ka oma ettepanekuga, kellest võiks saada presidendikandidaat.

"Esiteks, mul on hea meel, et valitsuskoalitsioon vähemasti Jüri Ratta näol on aru saanud, et selle jaoks, et riigikogus oleks võimalik presidenti üldse ka teoreetiliselt valida, selle jaoks on vaja natukene rohkem kui koalitsiooni hääli. Ja nüüd pärast seda, kui ma olen kaks nädalat seda ka avalikult nõudnud, et sinnamaani jõutaks, et hakatakse rääkima ka teiste erakondadega, kohtumine toimub," rääkis SDE esimees.

Saar rääkis ka sellest, et kui peaminister Kaja Kallas on korduvalt öelnud, et tema arvates võiks Kaljulaidi olla kandidaat, siis see sobib ka sotsiaaldemokraatidele ning kui kui peaministril oleks õnnestunud kokku leppida oma koalitsioonipartneriga selles, siis sotsiaaldemokraadid oleksid valmis andma oma hääled president Kaljulaidi jätkamise poolt.

"Tänaseks on täiesti selge, et sellist kokkulepet sündinud ei ole. Ja Keskerakond üsna jõhkral moel on väljendanud oma vastuseisu Kaljulaidile, inkrimineerinud presidendile kõike seda, mida nad valitsuses korda saatsid ühiskonna tülli ajamisel. Selles olukorras ilmselt loota, et Keskerakond võiks kaaluda Kaljulaidi jätkamist, ei ole antud hetkel põhjust," tõdes Saar.

ERR kirjutas neljapäeval, et riigikogu esimees Ratas kutsus reedeks parlamendierakondade esimehed kohtumisele, et tutvustada neile järgmise presidendi võimalikku kandidaati. ERR-i andmetel plaanib Ratas esitada neljale parteijuhile teaduste akadeemia presidendi Tarmo Soomere nime.

"Kas sellel kohtumisel on tulemus, seda on väga raske öelda, see sõltub sellest, kuidas kohtumise kokkukutsuja seda asja plaanib. Hea on see, et me vähemalt kohtume, kuigi see kõik oleks võinud toimuda juba mitu kuud tagasi," kommenteeris Saar.