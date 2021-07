Soomerega kohtumist plaanib esialgu kolm erakonda

Reedel erakonnajuhtidega kohtunud Jüri Ratas avaldas lootust, et järgmise nädala keskpaigaks on parteid kohtunud võimaliku presidendikandidaadi Tarmo Soomerega ja tema suhtes oma seisukoha kujundanud. Esialgu on plaan Soomerega kohtuda aga ainult Keskerakonnal, Reformierakonnal ja sotsiaaldemokraatidel.

Oodatult teatas Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE), et ei näe põhjust teaduste akadeemia presidendi Soomerega kohtuda, kuna EKRE soovib presidendiks oma aseesimeest Henn Põlluaasa. "Tarmo Soomerega EKRE fraktsioonil kohtumist kokku ei ole lepitud ja oleme endiselt oma kandidaati, Henn Põlluaasa toetamas," ütles Siim Pohlak EKRE fraktsioonist.

Erakonna Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder ütles reedel ERR-ile, et Isamaal ei ole hetkel kokkulepet Soomerega kohtumiseks ning võimalikku kohtumist hakatakse alles erakonna juhtkonnas arutama.

"Jüri Ratas ütles, et erakonnad võiks Soomere võimalikku kandidatuuri kaaluda ja selleks ka temaga kohtuda. Aga kui Soomere ei ole ühegi erakonna ametlik kandidaat, ei Keskerakond ega Reformierakond pole teda sellisena esitanud, ükski fraktsioon pole tema taga, siis on küsimus, kas ta on tegelik kandidaat või tegemist on lihtsalt kompamisega," ütles Seeder.

"Ma ei oska veel öelda, millal ja kellega kohtume, nädalavahetusel selgub," lisas Isamaa esimees. "Mõtleme, räägime eestseisuse ja fraktsiooni liikmetega, aga kas jõuame ka kohtumiseni Tarmo Soomerega - ei tea," ütles ta.

Seeder märkis, et Soomere on "väärikas akadeemiline inimene", aga tema sise- või välispoliitilistest seisukohtadest ei ole midagi teada.

Reformierakonna fraktsiooni esimees Mart Võrklaev ütles ERR-ile, et fraktsioon kohtub Soomerega esmaspäeval kell 11. "Kohtumise mõte on saada tuttavamaks. Oleme teda meedia vahendusel näinud, aga nüüd oleks võimalik ka näost näkku näha ja kuulda tema nägemust ja mõtteid presidendirollist ning esitada talle küsimusi," ütles Võrklaev.

Keskerakonna fraktsiooni juht Jaanus Karilaid ütles, et keskerakondlased kohtuvad Soomerega esmaspäeval kell 14. Kohtumisele on oodatud nii fraktsiooni liikmed kui ka erakonna juhatus, lisas Karilaid. "Ta on jätnud sümpaatse mulje, aga nüüd saame võimaluse lähemalt tutvuda. Vaatame, kas jõuame lähemale tema konkreetselt kandidaadiks esitamisele," ütles Karilaid.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) esimees Indrek Saar ütles, et sotsid kohtuvad Soomerega teisipäeval, kuid täpne kellaaeg on veel paika panemata. "Plaanime küsida neid küsimusi, mida tavaliselt presidendiks kandideerijalt küsitakse. Teaduse akadeemia president ei võta väga sageli seisukohti põhiseaduse, võrdsete õiguste või välispoliitika teemadel," ütles Saar.

SDE esimees ütles, et tal on suur mure selle pärast, kuidas presidendivalimiste protsess seni on käinud. Saare sõnul oleks võinud erakondade esimehed juba märksa varem seda teemat arutama kutsuda. Praeguseks on valimisteni väga vähe aega jäänud, leidis ta. "Vaatame, kas siit nüüd tuleb midagi," lisas ta Soomere esitamisele viidates.

Riigikogu spiiker ja Keskerakonna esimees Jüri Ratas palus reedel riigikogu fraktsioonide esimeeste virtuaalkohtumisel arutada akadeemik Tarmo Soomere võimalikku kandidatuuri presidendiks. Uuesti kohtuvad erakondade juhid kolmapäeva õhtul.