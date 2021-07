Ratas: reedel tuleb arutusele mitu võimalikku presidendikandidaati

"Ma usun, et homsel koosolekul käiakse erinevaid nimesid välja, vaevalt, et seal on ainult üks nimi," ütles Keskerakonna esimees Ratas neljapäeval ERR-ile. Samas rõhutas ta, et enne koosoleku lõppu ei ole mõtet spekuleerida mitte ühegi nimega. "Seepärast ongi koosolek kokku kutsutud, et neid teemasid arutada ja püüda leida siis võimalust järgmiseks sammuks või edasiminekuks," lisas Ratas.

ERR kirjutas neljapäeval, et Ratas kutsus reedeks parlamendierakondade esimehed kohtumisele, et tutvustada neile järgmise presidendi võimalikku kandidaati. ERR-i andmetel plaanib Ratas esitada parteijuhtidele teaduste akadeemia presidendi Tarmo Soomere nime.

Riigikogu esimehe sõnul on reedese kokkusaamise eesmärgiks kindlaks teha, kas riigikogus esindatud erakonnad suudavad presidendivalimiste teemaga edasi liikuda: "Et kas kõigil või vähemalt enamusel on tahe ühtset kandidaati välja sõeluda ja valik 30. augustil teha."

Ratas rõhutas, et presidendi valimiseks riigikogus, kus selleks on vaja vähemalt 68 häält, tuleb opositsiooni ja koalitsiooni vahel koostööd teha. "See ei saa olema kindlasti ühe poole või ühe osa kandidaat – selleks ei ole ei opositsioonil ega koalitsioonil hääli," märkis ta. Reformierakonna ja Keskerakonna koalitsioonil on riigikogu 59 häält.

Ratas kinnitas, et on presidendivalimiste teemal rääkinud kõikide riigikogus esindatud erakondadega, kuid ta jättis täpsustamata, kas ta on konkreetselt Soomere kandidatuuri ka peaminister Kaja Kallasega (Reformierakond) arutanud.

"Ma arvan, et nimedega spekuleerimine enne homset koosoleku lõppu meid väga kaugele ei vii ja ma arvan, see ei oleks ka praegu õige. Tuleb vaadata ära, mis on erakondade tunnetused - kuidas soovitakse edasi liikuda, kas üldse soovitakse edasi liikuda selles suunas, et presidenti riigikogus 30. augustil valida. Jah, loomulikult siis tuleb ka nimedest rääkida, aga ma arvan, et enne koosoleku lõppu pole sellel väga suurt väärtust, sest selleks koosolek kokku kutsutaksegi, et püüda seda ühisosa leida," rääkis Ratas.