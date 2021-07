Ratas välistas presidendiks kandideerimise

Riigikogu esimees Jüri Ratas (Keskerakond) välistas presidendiks kandideerimise, kinnitades, et ei nõustu enda kandidatuuri üles seadmisega ka valimiskogus, kui riigikogu presidenti ära valida ei suuda.

"Ma olen vastanud sellele küsimusele, et ei, mina ei kandideeri sel korral presidendi ametikohale. Täna me töötame selle nimel, et riigikogu valiks [presidendi]," ütles Ratas reedel Vikerraadio saates "Uudis+" vastuseks küsimusele, kuidas ta käitub, kui 21 valijameest valimiskogus sooviks tema kandidatuuri üles seada.

"Vastus on ei ja seda juba eelmises vastuses andsin. Võin ka kolmandat korda sama vastuse anda," lisas Keskerakonna esimees Ratas.

Ratas korraldas reedel riigikogus esindatud erakondade juhtidega videokohtumise, millel palus erakondadel kaaluda teaduste akadeemia presidenti Tarmo Soomeret võimaliku presidendikandidaadina.

Ratase sõnul püüavad fraktsioonid uuel nädalal kohtuda Soomerega, et tema kandidatuuri suhtes seisukoht kujundada.

Ratas põhjendas Soomere kandidatuuriga väljatulekut sellega, et Soomere teaduste akadeemia presidendina esindaks teaduse ning hariduse valdkonda ning valitsuse juures tegutseva teadus ja arendusnõukogu (TAN) liikmena peaks tal olema ka tunnetust sisepoliitiliste otsuste suhtes. "Ta oleks hea tasakaalustaja, mida ühiskond praegu vajab," märkis riigikogu esimees. Ratas leidis ka, et Soomere saaks hakkama ka Eesti esindamisega välissuhtluses.

Ratas rõhutas siiski, et Soomerest ei saa veel rääkida kui ametlikust kandidaadist, kuna reedese koosoleku mõte oli küsida erakonnajuhtidelt, kas fraktsioonid oleksid valmis temaga kohtuma. "Mulle tundub, et enamik fraktsioone on valmis seda järgmise nädala alguses tegema ja siis saame ka tunnetuse, kas ta võiks pälvida ka poliitilise toetuse riigikogus," ütles Ratas.

Riigikogu esimehe kinnitusel tundus talle, et enamik erakondi sooviks presidendi äravalimist riigikogus ja seda juba 30. augustil, kui toimuks valimiste esimene voor.

Uuesti kohtuvad erakondade juhid kolmapäeval, 4. augustil.