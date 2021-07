Fraktsioonijuhid jätkavad presidendikandidaatide sõelumist uuel nädalal

Seeder ütles pärast kohtumist, et praegu on veel vara rääkida mingist tulemusest. Tema sõnul käis arutelust läbi küll erinevaid nimesid, ent Ratas palus fraktsioonidel arutada just Soomere kandidatuuri.

"Rõhutades, et Soomere ei ole kokku lepitud ametlik koalitsioonikandidaat, vaid keda võiks arutada fraktsioonid ja võiks otsida ühisosa ja kus oleks võimalik vähemalt teoreetiliselt saada piisav toetus riigikogus," lisas Seeder.

"Eks kõik fraktsioonid nüüd arutavad ja mõtlevad ja kujundavad oma seisukohad ja arvamused. Loomulikult on kandidaadi puhul vajadus kohtuda ka konkreetse inimese endaga ja saada teada, millised on tema seisukohad Eestile olulistes küsimustes."

Seedri sõnul lepiti kokku, et järgmise kolmapäeva õhtul fraktsioonide esimehed kohtuvad uuesti. Siis vast on ka selgem, kas fraktsioonid on jõudnud kohtuda Tarmo Soomerega, kas on saanud küsimustele vastused, kuidas edasi minna, ja kas on põhjust ka teiste kandidaatidega kohtuda. Võimalikud teised kandidaadid käidi rohkem küsimusena välja, märkis Seeder ühtegi nime nimetamata.

Reedesel kohtumisel Isamaa oma kandidaati välja ei käinud. Seedri sõnul pole ka Soomere teemal Isamaa fraktsioonis laiemat arutelu olnud.

Jüri Ratas teatas pärast kohtumist, et enamikul parlamendierakondade juhtidest on huvi, et järgmine riigipea saaks valitud riigikogus 30. augustil ja presidendikandidaat oleks laiapindne.

"Arutelu all oli, et fraktsioonid kohtuksid järgmise nädala alguses Eesti Teaduste Akadeemia presidendi Tarmo Soomerega kui võimaliku riigipea kandidaadiga," kirjutas Ratas.

Seeder ise tõstatas reedesel kohtumisel koroonaviirusega võitlemise teema ja tegi ettepaneku kutsuda kokku riigikogu erakorraline istung olukorra arutamiseks. Selgitamist vajavad vaktsineerimisega seotud probleemid, samuti piirangutega seotud problemaatika, kuidas erinevalt koheldakse vaktsineeritud ja vaktsineerimata isikuid ning milline on selle õiguslik raamistik. Lisaks läheneb kooliaasta algus ning ka seetõttu vajavad riigikogu liikmed infot, kuidas sügisel vaktsineerimine ja koolielu korraldus olema hakkab.

Seederi sõnul koguneb järgmisel reedel seda ettepanekut arutama riigikogu vanematekogu.