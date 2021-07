Soomere: on loomulik, et kandidaatidele tehakse põhjalik taustakontroll

Ühe võimaliku presidendikandidaadi Tarmo Soomere sõnul on loomulik, et presidendikandidaatidele tehakse põhjalik taustakontroll ja selleks on ta valmis.

Tarmo Soomere ütles ERR-ile, et pärast reedeseid kõnelusi on tal soov jätkata presidendikandidaadiks saamise teekonda.

Soomere ütles, et tema meelest pole enam soliidne oma arvamust muuta, kui ta on poliitikute ettepanekule reageerinud.

Soomere sõnul on ta valmis selleks, et kõik erinevad aspektid ta elust läbi võetakse, sealhulgas õppimised ja teadusprojektid. Ta lükkas ümber Mart Helme esitatud väite selle kohta, et ta on teinud hiinlastega teadusprojekte.

"Minu teada ma ei ole Hiina ja hiinlastega ühtegi teadusprojekti koostöös teinud," ütles Soomere.

Soomere ütles, et maailmavaateliselt ta ennast kuskile paigutada ei soovi ja tema jaoks on olulised faktid. Ta lisas, et jälgib huviga, kuhu liigitatakse teaduspõhine maailmavaade.

"Selles mõttes võib mu maailmavaadet nimetada faktipõhiseks ja teadmistepõhiseks maailmavaateks. Ma pean õigeks ennekõike seda, mille kohta on olemas piisav tõestusmaterjal," ütles Soomere.

Soomere lisas, et kuigi tema välispoliitiline kogemus pole väga laialdane, on see tal siiski olemas. "Olen esindanud Eestit ÜRO-s, samuti olen Eesti positsiooni esindanud väga mitmetes rahvusvahelistes võrgustikes, mille keskne eesmärk on anda nõu Euroopa Komisjonile," ütles ta.

"Võib-olla see raskus, mida nähakse konkreetselt minu isiku puhul, on asjaolu, et teadlased on sageli harjunud ennast pidama teistest targemaks ja üksinda otsuseid vastu võtma. Välispoliitikas ei võeta kunagi üksinda otsuseid vastu," ütles Soomere.

Soomere on praegu Euroopa peateadurite foorumi eesistuja. Ta ütles, et Eesti positsiooni esindamine on olnud tema praeguse töö osa, lisaks ka teadusdiplomaatia vedamine. Ta lisas, et välispoliitika kujundatakse mitme institutsiooni koostöös ja president on ainult üks osa sellest.