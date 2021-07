WSJ: lääneriikide majandused kohanevad koroonapiirangutega üha edukamalt

USA ajaleht The Wall Street Journal leiab, et lääneriikidega majandused kohanevad koroonapiirangutega üha edukamalt. Viirus tekitab pärast igat lainet riikide majandustele vähem kahju kui eelmisel korral.

Erinevalt esimesest lainest USA ja Euroopa valitsused väldivad nüüd drastilisi sulgemismeetmeid ja piirangute kehtestamisel ollakse valikulisemad.

Vaktsiinid vähendasid ka inimeste haiglaravi vajadust. Samuti langes surmajuhtumite arv, teatas The Wall Street Journal.

Suurbritannias on vähemalt ühe vaktsiiniannuse saanud 88 protsenti täiskasvanud inimestest. Viimaste nädalate jooksul on juhtumite arv langenud. Surmade arv on palju väiksem kui eelmiste viiruselainete ajal. Riigis kaotati eelmisel nädalal ka koroonapiirangud.

Viirusega kohanesid ka ettevõtted.

"Selle viiruselainega kohaneme paremini, kuna oleme sellega juba harjunud," ütles Saksamaa hüdroelektriseadmete tootja Voith Groupi esindaja Katrin Sulzmann.

"Esimene laine oli meile raske. Töötajad pidid tegema kaugtööd. Nüüd on selleks vajalik infrastruktuur paigas," lisas Sulzmann.

USA föderaalreservi juht Jerome Powell ütles kolmapäeval, et viimasel viiruselainel ei ole majandusele suurt mõju.

"Iga laine on meid viimasel aastal aina vähem mõjutanud," ütles Powell.

Aasia ja Vaikse ookeani piirkonna riikide majandused on aga endiselt viiruselainetega hädas.

Rikastes lääneriikides on kõige haavatavam osa elanikkonnast peaaegu vaktsineeritud. Mujal maailmas on elanikkonda vaktsineeritud tunduvalt väiksem osa.

Rahvusvaheline Valuutafond (IMF) eeldab, et lääneriigid kasvavad kiiremini kui vaesed Aasia riigid.

"Kogu maailma majandus taastub. Siiski rikaste riikide ja arengumaade lõhe suureneb," ütles IMF-i peaökonomist Gita Gopinath.