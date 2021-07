Raadio Vaba Euroopa: Kõrgõzstani pornotööstuses petetakse ja pekstakse naisi

Raadio Vaba Euroopa veebileht Rferl korraldas uuringu, kuidas Kesk-Aasia riigis Kõrgõzstanis toimub internetipornoäri. Selgus, et kohalikud pornoärimehed värbavad noori naisi pettustega tööle ning naised võivad seal sattuda väljapressimiste ja vägivalla ohvriks.

Kõrgõzstani veebipornotööstus on üks suuremaid maailmas. Tööstuses liiguvad aastas miljardid dollarid.

Riigis on palju vaeseid noori naisi, kes püüavad ots otsaga toime tulla. Maailmapanga hinnangul elab ligi kolmandik Kõrgõzstani kodanikest vaesuses.

Kõrgõzstani uudisteportaali Radar.kg andmetel töötab riigi veebipornotööstuses umbes 4000-5000 noort naist.

Mõned naised töötavad kodus, teised spetsiaalsetes stuudiotes. Ühes stuudios võib tööd teha kuni 30 noort naist. Enamik stuudiotest võtab 50-70 protsenti naiste sissetulekust.

Stuudiojuht Taalai ütles, et ta eelistab leida noori maapiirkondadest pärit naisi.

"Otsime kogenematuid naisi, kes ei saa millestki aru. Anname neile natuke raha ja nad töötavad," ütles Taalai.

Rferl suhtles noorte naistega, kes on seotud kohaliku veebipornotööstusega. Naised soovisid jääda anonüümseks.

Kõrgõzstani pealinnas Biškekis asuvas ülikoolis tudeeriv Meerim tahtis õpingute kõrvalt lisaraha teenida. Sotsiaalmeediaplatvormil Instagramis nägi ta kuulutust, kus otsiti noori naisi.

"Nad ütlesid, et mul on vaja veebis inimestega sõnumeid vahetada. Samuti pidin neile näitama oma aluspesu, ei midagi muud. Ja nad pakkusid head raha," ütles Meerim, kes hakkaski tööle ühes Biškeki veebikaamerastuudios.

"Esimesel kuul sain umbes tuhat dollarit. Teisel kuul oli summa sama. Aga siis palka kärbiti. Mulle hakati maksma umbes 600 dollarit," ütles Meerim.

Kõige hullem oli aga alles ees. Merim langes väljapressimise ohvriks.

"Kui hakkasin kaebama palgakärbete üle, ähvardasid stuudiojuhid lekitada intiimseid videoid ja isiklikke andmeid. Kasutati ka vägivalda. Üks mu sõbranna tegi lõpuks enesetapu," ütles Meerim.

Meerimi sõnul polnud kasu ka Kõrgõzstani politseist. Stuudiote juhid naudivad politsei kaitset.

"Parem on see, kui politseiga on olemas kokkulepe," ütles Taalai.

Kõrgõzstani siseministeeriumi teatel pole aga politseiametnikud stuudiote tööga seotud.

"Kui sellised juhtumid tuvastatakse, siis hakkab neid uurima sisejuurdluse osakond. Siseministeerium töötab pidevalt, et välja selgitada, mis stuudiotes toimub," ütles siseministeeriumi pressiesindaja.