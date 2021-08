Eesti raskeveohobuseid on alles vaid mõnisada

Pärnumaal Maria talus toimus eesti raskeveohobuste näitus. Eesti raskeveohobused on ohustatud tõug, neid on alles vaid mõnisada.

Maria tallu kogunes pühapäeval paarkümmend eesti raskeveohobust, kes end publikule näitasid. Tegemist on kaunite loomadega, keda sel ajal, kui masinaid maal ei olnud, kasutati tööhobustena. Nendega künti põldu ja tehti muid maatöid, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Nüüd pole neid selliste tööde jaoks vaja, aga päris tööta nad siiski ei ole.

"Eesti raskeveohobune on tööhobune. Ja ega töö ei lõpe, aga töö iseloom on muutunud. Sellest raskest rügamisest on saanud võib-olla rohkem hobi. Nagu tänagi oleme siin Maria talus, turismitalus, kus kasutatakse hobust turismis," rääkis Eesti Hobusekasvatajate Seltsi tegevdirektor Krista Sepp.

"Eesti raskeveohobune on meie rahva poolt aretatud tööhobusetõug, meie oma tõug ja kahjuks nii väikesearvuline - alla 400 tõuraamatus. Tõuraamatut

on peetud 100 aastat, Eesti Hobusekasvatajate Selts peab tõuraamatut. Vanemad hobusekasvatajad teavad seda tõugu kui ardenni tõugu," lisas Sepp

Osa hobusekasvatajaid eelistab eesti raskeveohobust tema rahulikkuse ja suuruse tõttu.

"Nad on nagu vanast ajast mälestus sellest, kuidas tehti talus nendega tööd. Ja need hobused ka. See hobune just on läinud saani ette ja vankri ette, kasutame neid ka samal eesmärgil, ainult lastelaagrites. Põllutöid ei tee," selgitas Karoliine Hõbelõnga omanik Kristi-Carolina Reinmaa.

Kui Enn ja Riina Rand said tagasi Ennu perele kuulunud talu, mõeldi kohe hobuste soetamise peale, sest kunagi olid talus hobused olnud. Ja oli mõnes mõttes juhus, et satuti just eesti raskeveohobuse peale. Nüüd on Enn Rand eesti raskeveohobuse kasvatajate haruseltsi juhataja.

"Kui me hakkasime hobuseid tagasi ostma siia tallu, siis me sattusime ühte kasvandusse Lääne-Virumaal, kus olid raskeveohobused. Riinaga kahekesi olime seal ja siis me armusime kohe. Üks suur hobune tuli kohe meie juurde ja siis me ta ära ostsime. See oli meie praeguse vanaema Naeratuse ema, mära Ramona," rääkis Enn Rand.