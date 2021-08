Ossinovski võrdleb Kallase valitsuse tegevust koroonakriisis Ratase valitsuse omaga

"Suurem mure on täna see, et Kaja Kallas – ja just nimelt Kallas, mitte [tervise- ja tööminister Tanel] Kiik – sulgeb totaalselt silmad selle ees, et tegelikult on vaja adekvaatsed epideemia kontrollimehhanismid paika saada selleks, et kolmandat lainet ära hoida. Vaktsineerimise rong on selles mõttes, et see hoiaks ära kolmanda laine, juba läinud, selle töö oleksid pidanud valitsuse liikmed ära tegema juba mais ja juunis. Aga siis lasti jalg sirgu – nii nagu Kaja Kallas kritiseeris (toonast peaministri - toim.) Jüri Ratast (Keskerakond) eelmisel aastal, et suvel puhati, siis ka Kallase enda valitsus võttis sel suvel mõnusasti aega puhkuseks," rääkis Ossinovski esmaspäeval Vikerraadio saates "Uudis+"

Tema hinnangul on eelmisel nädalal reformierakondlaste tehtud kriitika keskerakondlase Kiige suhtes ajendatud Reformierakonna mõistmisest, et koroonakriis hakkab kahjustama ka nende kui peaministripartei mainet: "Ja ma arvan, et nad on seda nüüd nädal aega päris oskuslikult teinud, et öelda, et Kaja Kallas ei oma koroonaga üldse mingit puutumust, et see on sotsiaalministeeriumi tegevus."

Ossinovski sõnul ootab ühiskond siiski ka Kiigelt sotsiaalministeeriumi ebaõnnestumiste tunnistamist.

"Vaktsineerimisprotsessi ja epideemia juhtimise kontekstis annaks mina küll seda nõu, et kala näoga probleemide eitamise hetk on möödas, neid tuleb tunnistada ning teha tõsine avaldus, mis analüüsib seda, mis siiani valesti on läinud, koos vastavate muudatustega," ütles Ossinovski vastuseks küsimusele, millist nõu ta minister Kiigele annaks. "Need [muudatused] võiksid mingil määral puudutada ka personali, aga põhiliselt hoiakulisi ja reaalseid vajakajäämisi. Mida rohkem kala näoga lihtsalt eitatakse kriitikat ja probleeme, seda vähem inimesed kuulavad. Ma olen ka oma mittepoliitikute tutvusringkonnast tähele pannud, et Kiike ei viitsi keegi enam kuulata, sest sealt tuleb lihtsalt juttu sellest, kuidas kõik on hästi, läheb aina paremaks olukorras, kus inimestel on reaalne kriitika, reaalsed mured, reaalsed küsimused. Kui nendele vastust ei tule, siis lõpetatakse kuulamine ja pannakse raadio lihtsalt kinni," rääkis Ossinovski.

"Küsimus ei ole selles, et ilmtingimata oleks vaja verd näha, vaid lihtsalt tunnistamist, et on tehtud tõsiseid vigu. See, et on tehtud tõsiseid vigu sellises olukorras, oleks isegi arusaadav ja inimesed oleksid valmis seda aktsepteerima, kui see ausalt üles tunnistatakse ja tehtaks järeldused ja siis need vead ära parandatakse. Aga kui kala näoga öeldakse, et meil on kõik hästi ja läheb iga päevaga paremaks, siis eks see ajab vihale küll, mind kah," lisas ta.

Ossinovski leidis ka, et valitsus venitab karmimate piirangute kehtestamisega, mis aitaks ära hoida kolmanda koroonalaine kõige rängemaid tagajärgi: "Täna on veel võimalik rakendada neid meetmeid, mis ennetavad sulgemist, seda, et me pärast peame karme piiranguid rakendama. Ma loodan, et Kaja Kallas on õppinud jaanuari-veebruarikuust, kus kogu aeg lükati õigeid otsuseid edasi, öeldi, et küll läheb ise mööda. Ei lähe!"

Ott peaks töötama kodus

Kommenteerides kultuuriminister Anneli Oti (Keskerakond) käitumist, kes esitab vaktsineerimisteemadel vastuolulisi ja skeptilisi sõnumeid, leidis Ossinovski, et peaminister Kallas peaks tegema lõpu kultuuriministri sellistele esinemistele ning Ott ise peaks jätkama tööd kodus või testima ennast iga päev.

"Kuigi tõenäoliselt Oti lahtilaskmine tähendaks koalitsioonile väga tõsiseid tagajärgi, siis üldiselt peaminister siiski peaks olema võimeline oma ministril teatud küsimustes suu kinni panema. Ma arvan, et kultuuriministril on võimalus, kui ta ei vaktsineeri, näidata ka teistpidi eeskuju ehk siis töötada kodust, osaleda kõikidel üritustel ainult veebi vahendusel, testida ennast viis korda päevas, kui ta kuskile lõpuks peab minema," rääkis Ossinovski. "Aga me teame, et ta ei tee ka seda ja sellega ta loomulikult kuvandiliselt paneb miini alla valitsuse vaktsineerimisplaanile ja sellega tegelikult ka kogu ühiskonnale," lisas Ossinovski. "Juhul, kui inimene ei soovi vaktsineerida mingitel kaalutlustel, mis võivad olla tõenduspõhiselt ja teaduslikult väärad, siis ta peab käituma hoopis teistmoodi, kui kultuuriminister täna käitub, kui ta väisab kõiki üritusi, pannes ohtu Eesti rahva, kõik need inimesed, kellega ta kohtub."

Valitsuses on oodata pingeid, aga mitte lagunemist

Kommenteerides valitsuskoalitsiooni omavahelisis suhteid, viitas Ossinovski uutele võimalikele pingetele, mille võivad kaasa tuua viiruse kolmas laine, vajadus eelarvekavas ja presidendikandidaadis kokku leppida ja kohalikud valimised, kuid koalitsiooni lagunemist poolteist aastat enne uusi riigikogu valimisi ta tõenäoliseks ei pidanud.

"Kerge ei saa kindlasti olema, võtame võis sellesama, et kooliaasta alguse ja koroona kolmanda laine. Kahtlemata riigieelarve koostamine saab olema pingeline iseenesest, sest neid kevadiselt kokku lepitud ja valdavalt totraid kärpeid tuleb ju hakata hakata siis nii-öelda seadusesse kirjutama," rääkis ta.

"Kahtlemata see saab olema päris keeruline aeg, aga teiselt poolt – sellel valitsusel ei ole ju nii-öelda suurt ambitsiooni algusest peale olnudki. Kaja Kallas ütles, et tema kõige olulisem eesmärk on juhtida koroonakriisi. Noh, see, kuidas ta sellega on hakkama saanud, seda me oleme arutanud siin saates ja mitte ainult, aga muudes osades ju öeldakse, et mandaat on nii lühike, sest, tuletan meelde, et pärast kohalikke valimisi ja napilt pooleteise aasta pärast on juba uued riigikogu valimised, nii et eks siin need suhted kindlasti pingestuvad oktoobris," rääkis Ossinovski.

Küsimusele, kas ta prognoosib koalitsiooni lagunemist, vastas ta, et ei usu siiski valitsuse uut vahetumist riigikogu selle koosseisu jooksul. "Mina ei usu, et selles koosseisus enam valitsus vahetub. Ma tean, et on inimesi, kes arvavad teistmoodi, mina ei usu, et see juhtub ja ma arvan, et see on ka õige," ütles Ossinovski.