Noorte vaktsineerimine edeneb Tartus paremini kui mujal

Kuigi koroonaviiruse vastu vaktsineerimisega hõlmatus kasvab kõige kiiremini noorte seas, on praeguseks vaktsineeritud vaid iga neljas 12-15-aastane noor. Erandiks on Tartu, kus vaktsineeritud on iga teine.

Tartus on 12-15 aasta vanuste noorte hulgas vaktsineeritute osakaal kolme nädalaga tõusnud ligi 25 protsenti. Kogu Tartumaal on samas vanusegrupis vaktsineerimisega hõlmatus 44 protsenti, mis on ligi 20 protsenti kõrgem kui kogu Eesti keskmine.

Tartu abilinnapea Mihkel Lees tõi edu võtmetena esile teavitustöö koolide kaudu ja inimestele võimalikult mugava vaktsineerimiskorralduse. Lees kiitis ka Tartu Ülikooli kliinikumi tööd, kuid usub, et ka väiksemates valdades ja linnades, kus nii suurt haiglat ei ole, on võimalik vaktsineerimine lihtsamaks muuta.

"Siin tulebki igal omavalitsusel mõelda kastist välja ja mõelda selle peale, kes on nende omavalitsuse tervishoiuteenuse pakkuja, kellega oleks võimalik koostööd teha. Mõelda tuleb kahtlemata ka selle peale, et kui sellist võimalust omavalitsuses kohapeal ei ole, siis kuidas oleks võimalik see võimekus appi paluda või sisse tellida," rääkis Lees.

Vaktsineerimisvõimaluste puudumine on kujunenud mureks Hiiumaal. Eakate vaktsineerimisel on Hiiu vald küll eeskujuks, kuid 12-15-aastaste hulgas on saarel hõlmatus vaid 11 protsenti.

Hiiu vallavanema asendaja Hergo Tasuja sõnul on selle põhjuseks, et kui noorte vaktsineerimiseks anti heakskiit, ei olnud saarel juulikuuste puhkuste tõttu piisavalt vaktsineerimisvõimalusi.

"Paraku ei õnnestunud mandrilt ka siia lisajõudu saada. Selles osas on siin erinevate vaktsineerimist korraldavate osapooltega suhtlust olnud, et saada siia vaktsineerimisbuss või vaktsineerijad, kes teeksid paar hoogtööpäeva," selgitas Tasuja.

Augustis siiski abi tuleb. Nii loodab Tasuja, et Hiiu valla väheste elanike tõttu saab kuu ajaga kõigis vanusegruppides saavuta 70-protsendise hõlmatuse vähemalt ühe doosiga. Tervise- ja tööminister Tanel Kiik põhjendas, et kogu Lääne-Eestis on noorte vaktsineerimine olnud aeglasem, kuna Lääne-Eestis on kasutatud peamiselt Moderna vaktsiini, millega noorte kaitsepookimiseks anti heakskiit alles juuli lõpus.

"Ma ei pea seda realistlikuks, et me oleks suutnud üle Eesti ära vaktsineerida täielikult 70-80 protsenti alaealistest. Tegemist on suveperioodiga, tegemist on teemaga, kus paljud pered soovivad veidi nõu pidada, põhjalikumalt selle peale mõelda ja kus paratamatult neid vaktsiine, mida kasutada selles vanuserühmas, oli vaid üks ehk Pfizer/Biontechi oma. Nüüd, kus on lisandunud ka Moderna vaktsiin, annab see meile võimaluse seda käiku kiirendada," rääkis Kiik.

Minister lisas, et kuna paratamatult ei saa kõiki lapsi kooli alguseks vaktsineerida, on vaja ka teisi lahendusi, et tagada ohutu koolikeskkond.