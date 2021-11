Narva haigla lõpetas madala huvi tõttu vaktsineerimisbussi tegevuse

Koos personalikuludega läks vaktsineerimisbussi töö Narva haiglale maksma üle 12 000 euro kuus, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Vaktsineerimisbussi külastas nelja kuu jooksul pea 4800 inimest ehk umbes 50 inimest päevas. Haigla ootused olid palju suuremad.

"Me lootsime, et kuus me oleks selles bussis näinud numbreid umbes kaks, kolm, neli tuhat nagu see oli Kesk-Eestis. Viljandi kandis iga päev külastas bussi umbes 200-300 inimest, meil sellist tungi ei olnud. Aga me lootsime, et selle bussi populaarsus on veelgi suurem," selgitas Narva haigla juht Ago Kõrgvee.

"Meil on tegelikult võimalus vaktsiini saada nii haiglas kui ka kaubanduskeskustes ja tegelikult inimestel mingit probleemi ei ole vaktsiini kättesaadavusega," ütles ta.