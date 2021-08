Taliban vallutas ööpäeva jooksul kaks provintsikeskust

Tegemist on riigi põhjaosas asuva linnaga, mis on kodukohaks endisele sõjapealikule Abdul Rashid Dostumile, kes on olnud valitsuses kõrgetel kohtadel ja keda arvatakse hetkel olevat Kabulis, vahendas "Aktuaalne kaamera".

1990. aastatel omandas Dostum võitluses Talibaniga hirmuäratava maine. Eile langes Talibani kätte riigi lääneosas asuv Nimruzi provintsi pealinn Zaranj.

Ühtlasi tapeti Afganistani valitsuse pressikeskuse juht. Tänastel matustel teatas president Ashraf Ghani, et selle eest makstakse kätte.

"Võetagu arvesse, et me püsime oma kohal nagu mägi. Vaenlane murdub, sest tal pole muud sõnumit peale kurja. Ta täidab puusärke noortega ja kohtleb neid metslasena. See pole inimlik. Meie seisame inimlikkuse, elu ja väärikuse eest Afganistanis," sõnas Afganistani president Ashraf Ghani.