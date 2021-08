Taliban mõrvas Kabulis raadiojaama juhi

Raadiojaama Paktia Ghag juht Toofan Omar tapeti Kabulis pühapäeval. Mitu päeva varem mõrvasid Talibani võitlejad valitsuse pressikeskuse juhi Dawa Khan Menapali.

"Toofan Omar oli liberaalne mees. Taliban jahib iseseisvaid ajakirjanike," ütles meediaõiguste rühma Nai juht Khelwatgar.

Talibani võitlejad röövisid nädalavahetusel ka Helmandi provintsi ajakirjaniku Nematullah Hemati. "Pole aimugi, kuhu Taliban Hemati viis. Oleme paanikas," ütles kohalik ajakirjanik Razwan Miakhel.

"Talibani strateegia on hirmu levitamine. Neil õnnestub see suurepäraselt," ütles USA endine suursaadik Afganistanis Ryan Crocker.

Afganistani presidendi Ashraf Ghani sõnul ründab Taliban valitsusvägesid ägedamalt kui varem.

"Tänane Taliban ei ole enam see Taliban, kes nad 24 aastat tagasi olid. Taliban on meid rünnanud aina ägedamalt ja on oma loomult verejanulisem. Taliban ei ole katkestanud sidemeid kodu- ja rahvusvaheliste terroristidega, nende koostöö on tugevnenud ja vägivald intensiivistunud," ütles Ghani.

Esmaspäeval vallutas Taliban kuuenda Afganistani provintsipealinna. Samangani provintsi pealinn Aibak vallutati võitluseta.

"Kuberner tõmbas kõik väed linnast välja. Taliban kontrollib linna täielikult," ütles Samangani asekuberner Sefatullah Samangani.

Talibani väed ründavad ka Mazar-i-Sharifi, mis on üks Afganistani kosmopoliitsemaid linnu. Mazar-i-Sharifi kaotus oleks keskvalitsusele tõsine tagasilöök, teatas The Times.