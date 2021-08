Farah' provintsi pealinn langes Talibani kätte

See on seitsmes provintsipealinn, mis on reedest alates Talibani kätte langenud.

"Täna pärastlõunal sisenes Taliban pärast lühikest võitlust julgeolekujõududega Farah' linna. Nad vallutasid kuberneriameti hoone ja politsei peakorteri," ütles Farah' provintsivolikogu liige Shahla Abubar.

Talibani väed ründavad ka Mazar-i-Sharifi, mis on üks Afganistani kosmopoliitsemaid linnu. Mazar-i-Sharifi kaotus oleks keskvalitsusele tõsine tagasilöök, teatas The Times.