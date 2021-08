COP26 juht: ÜRO uus kliimaraport annab maailmale seni tugevaima hoiatuse

Glasgows novembris toimuva kliimakonverentsi juht rääkis ajalehele Observer ÜRO valitsustevahelise kliimamuutuste ekspertkogu (IPCC) raportist, mis näitab maailma lähenemist võimalikule katastroofile.

"Sellest saab seni kõige teravam hoiatus, et inimkäitumine kiirendab murettekitavalt üleilmset soojenemist ja seetõttu on COP26-l õige aeg õigeks sammuks," ütles Sharma. Ta lisas, et ei saa oodata kaks, viis või kümme aastat, vaid tegutseda tuleb kohe.

Samal ajal on Sharma sunnitud kaitsma Briti fossiilkütuseprojekte, mille hulka kuulub uute nafta- ja gaasiväljade litsenseerimine Põhjamerel.

Pariisis baseeruv rahvusvaheline energiaagentuur (IAE) on hoiatanud, et fossiilkütuse projektid tuleb katkestada juba sel aastal, kui on soov peatada kliima soojenemine 1,5 kraadi juures Celsiuse järgi.

"Tulevased (fossiilkütuste) litsentsid peavad järgima tõsiasja, et oleme võtnud kohustuse viia saaste 2050. aastaks nulli," märkis COP26 president.

Sharma sõnul on viimaste nädalate katastroofilised sõnumit üleujutustest Euroopas ja Hiinas, rekordilisest õhusoojast Põhja-Ameerikas ning üle ilma rulluvatest metsatulekahjudest pannud kõik mõtlema üleilmsest kliimasoojenemisest.