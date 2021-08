Läti kuulutas piiril Valgevenega välja eriolukorra

Läti valitsus kuulutas teisipäeval välja eriolukorra. Eriolukord kuulutati välja neljal Valgevenega piirneval territooriumil. Viimase 24 tunni jooksul on Läti piirivalve tuvastanud üle 200 piiririkkuja.

Eriolukord kuulutati välja kuni 10. novembrini. Piirivalvurid võivad migrantide tagasisaatmiseks kasutada füüsilist jõudu, teatas LSM.

Peaminister Krisjanis Karinš ütles, et eriolukorra otsusega suletakse praktiliselt täielikult Läti ja Valgevene vaheline piir.

Läti piirivalvejuhi Guntis Pujatsi sõnul on majutuskeskuste maht end ammendanud. Koroonaviirusega nakatumine on tuvastatud viiel sisserändajal. "Neile tuleb leida ruumid, et täita epidemioloogilisi turvanõudeid," lisas Pujats.

Pujats leidis, et migrandid võiks paigutada telklaagritesse, omavalitsuste ja relvajõudude kasutuseta seisvatesse hoonetesse.

Teisipäeva hommikul ütles Pujats, et öö jooksul peeti kinni veel 65 piiririkkujat. Pujatsi sõnul tulevad migrandid suurte organiseeritud rühmadena.