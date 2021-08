Prints Andrew peab astuma USA-s kohtu ette

Printsi kaebas kohtusse Virginia Giuffre, kes oli ka üks seksuaalkuritegudes süüdi mõistetud ärimehe Jeffrey Epsteini hagejaid, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Giuffre kinnitusel kasutas prints Andrew teda ära, kui ta oli 17-aastane.

Prints Andrew ei ole süüdistusi kommenteerinud. Varem on Andrew öelnud, et ei mäleta, et oleks kunagi Giuffrega kohtunud.