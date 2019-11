Meedia: prints Andrew' Epsteini-teemaline intervjuu oli PR-katastroof

Kuninganna Elizabeth II kolmas laps prints Andrew on olnud juba pikemat aega skandaali keskmes pärast seda, kui Virginia Roberts, praeguse nimega Virginia Giuffre, hakkas printsi ja USA miljardäri Jeffrey Epsteini süüdistama seksuaalkuritegudes, vahendasid Yle ja AFP.

Epstein oli finantsist, kelle sõpruskonda on omal ajal kuulunud ka praegune president Donald Trump ja ekspresident Bill Clinton ning väga paljud teised tuntud inimesed. Varem on ta süüdi mõistetud noortele tüdrukutele erootiliste massaažide eest maksmises tema Palm Beachi mõisas.

Epstein vältis 2007. aastal föderaaltasandil kohtuasja leppega, mille tema advokaadid sõlmisid föderaalprokurör Alexander Acostaga, kes sai 2017. aasta aprillis Trumpi valitsuse tööministriks. Salajase leppe järgi tunnistas Epstein end süüdi alaealiste prostitutsiooniks vahendamises ja sai karistuseks 13 kuud maakonna vangimajas. Tegelikkuses kandis Epstein ka seda karistust leevendatud kujul, sest näiteks päevasel ajal oli tal võimalik vanglast väljas tööl käia.

Epstein peeti taas kord kinni juuli alguses ja talle esitati süüdistus kümnete alaealiste tüdrukute seksuaalses väärkohtlemises ning kupeldamises. Epstein ennast kohtus süüdi ei tunnistanud.

24. juulil leiti 66-aastane Epstein oma kongist vigastatuna. Esialgsetel andmetel viitasid märgid sellele, et ta üritas enesetappu.

Prints Andrew'd puudutavad süüdistusi, mida hakkas 2015. aastast alates erinevate inimeste vastu esitama Virginia Giuffre, kelle sõnul oli ta aastatel 1999-2002 ehk alates 17. eluaastast Epsteini juures tööl massöörina, kuid sisuselt olevat ta olnud "seksiorjaks", kes pidi lisaks Epsteinile magama ka teiste meestega, kelle seas oli ka kuulsusi. Nii Epstein, prints Andrew kui ka teised naise poolt mainitud tuntud inimesed on Giuffre väiteid eitanud. Giuffre väidete alusel pole ühtegi kriminaalkohtu otsust tehtud ning tema poolt süüdistatud inimesed, näiteks Alan Dershowitz, on juhtinud tähelepanu tema aktiivsetele advokaatidele ja asjaolule, et naine soovis esialgu avaldada memuaare.

BBC saates "Newsnight" kommenteeris prints Andrew esimest korda Giuffre väiteid, mille kohaselt sunniti naine sajandi alguses kolm korda - Londonis, New Yorgis ja Epsteinile kuuluval saarel - Briti printsiga seksima. Esimesel korral olevat naine olnud alles 17-aastane ja prints 40. eluaastates.

Kuningakoda on neid väiteid korduvalt juba varem eitanud. BBC telesaates ütles prints, et ei mäleta naisega kohtumist ning kaitses end üsna ebatavaliste väidetega. Muuhulgas teatas ta, et Giuffre poolt kirjeldatud "higine tants" Londoni ööklubis ei saanud toimuda, sest Falklandi sõjas kaotas ta võime higistada. Foto, kus prints Andrew noorel Giuffrel ühe käega ümbert kinni hoiab, olevat aga printsi hinnangul võltsing.

Avalike suhete konsultant Mark Borkowski iseloomustas printsi teleintervjuud kui üha sügavamale liiva vajumist. Enda sõnul pole ta kunagi näinud varem midagi niivõrd enesehävituslikku. Ka omal ajal printsess Diana armukeseks peetud James Hewittit esindanud advokaat Mark Stephens nimetas intervjuu andmist katastroofiliseks veaks

Ajaleht Guardian aga kritiseeris prints Andrew'd selle eest, et mees ei paistnud mõistvat kogu teema tõsidust, vaid naeris intervjuu ajal korduvalt ning mingit kahetsust või muret ta Epsteini ohvrite pärast ta ei väljendanud. "Mitte ühtegi sõna kahetsuse teemal," nentis ka ajaleht Mail on Sunday oma esiküljel

Prints pidi vastama küsimusele, mis puudutas tema visiiti Epsteini koju Manhattanil ajal, mil Epstein oli esimest korda vanglast vabanenud. Ehk pärast seda, kui Epstein oli juba alaealiste prostitutsiooniks vahendamises süüdi mõistetud. Printsi visiit jäi omal ajal ka videole, kus on näha, kuidas ta uksel hüvasti jätmiseks lehvitab.

Prints kordas saate ajal mitu korda, et Epstein ei olnud tema lähedane sõber, vaid finantsisti kodu oli lihtsalt sobiv paik ööbimiseks. Pärast Epsteini vanglast vabanemist toimunud visiiti põhjendas ta väitega, et soovis sõprust isiklikult ja auväärselt lõpetada, kuid mõistab nüüd, et see oli vale samm.

BBC saade "Newsnight" täismahus: