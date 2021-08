Riigikohus arutab Kilgi kaebust temast kirjutatud raamatu autorite vastu

Rein Kilk esitas kaebuse riigikohtule kirjastaja ning autorite Tarmo Teevälja ja Jaano Martin Otsa vastu ebaõigete faktiväidete ümberlükkamiseks, isiklike õiguste rikkumise lõpetamiseks ja rikkumistest edasiseks hoidumiseks ning mittevaralise kahju hüvitamiseks.

Vaidluse sisuks on see, kas Rein Kilk saab nõuda talle kuulunud äriühinguid puudutavate andmete ümberlükkamist, ütles ERR-ile riigikohtu pressiesindaja Arno Põder

Istungi, kus mõlemad pooled saavad esitada oma seisukohad, toimumisaega pole veel määratud, kuid see toimub sügisel ning otsust on oodata veel selle aasta jooksul.

Põder ütles, et kuigi seda ei juhtu tihti, võtab riigikohus menetlusse kaebusi, mis puudutavad kohtuasju, mille lahendamisel on eelnevates kohtuastmetes tekkinud probleeme.

Näiteks mullu võttis riigikohus menetlusse 13 protsenti kõigist laekunud kaebustest, tsiviilasjadest võeti menetlusse 14 protsenti. Mullu laekus riigikohtule 1098 kaebust tsiviilasjades, neist 1039 vaatas tsiviilkolleegiumiläbi, ülejäänud tagastati läbi vaatamata.

Ringkonnakohus saatis kohtuasja maakohtusse tagasi

Kilgi kohtutee kirjastaja ja autorite vastu kestab juba üle viie aasta. Viimati arutas juhtumit Tallinna ringkonnakohus, kus kohtunik tühistas tänavu 26. veebruaril tehtud määrusega Harju maakohtu mullu 29. aprillil tehtud määruse resolutsiooni osaliselt. Kohtunik tühistas määruse osa, milles maakohus jättis osaliselt läbi vaatamata Kilgi ebaõigete faktiväidete ümberlükkamise nõude. Tühistatud osas saatis kohtunik kohtuasja tagasi maakohtule menetluse jätkamiseks, et maakohus muudaks määruse õiguslikke põhjendusi.

Ringkonnakohtu määrus ei ole veel jõustunud.

2015. aastal ilmunud "Kaval Kilk ja kaksteist lolli" tutvustuses seisab, et "uurivate ajakirjanike aastaid kestnud töö tulemusel on välja joonistunud ärimuster, mida võiks kirjeldada vanasõnaga: loll saab kavala Kilgiga äri tehes alati peksa! /.../ Võtkem seda raamatut kui lollide tervitust kavalale ärimehele, kellega kokku puutumine on avanud neile äritegevuse ennenägematuid tahke ning üht-teist uut õpetanud".