Rein Kilgist kriitilise raamatu kirjutanud autorid avaldasid avaliku vabanduse

2015. aasta novembris ilmus Raamatuvägi OÜ poolt kirjastatuna raamat "Kaval Kilk ja kaksteist lolli. Pankrottimine kui uue aja hobusevargus". Raamatu autoriks olid Tarmo Teeväli ja Jaano Martin Ots.

Neljapäevases Eesti Päevalehes ilmunud suures reklaamteates avaldavad raamatu kirjastajad ja autorid, et "raamatus on Rein Kilgi kohta avaldatud ebaõigeid väiteid ning ebakohaseid väärtushinnanguid. Raamatuga on loodud Rein Kilgist kuvand kui petisest, valetajast, "skeemitajast", pankrotimeistrist ja inimeste ärakasutajast".

Samuti antakse ümberlükkamise avalduses teada, et arvestatav hulk raamatus avaldatud lugudest, süüdistustest ja etteheidetest ei leidnud kontrollimise käigus kinnitust. Samuti ei toeta tegelikud asjaolud Rein Kilgi suhtes raamatus erinevate isikute poolt antud negatiivseid väärtushinnanguid.

"Raamatu kirjastaja ja autorid paluvad Rein Kilgilt vabandust tekitatud ülekohtu ning mainekahju eest," seisab teates.