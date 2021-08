Indrek Laul saatis poliitikutele visiooni presidendi rollist

Indrek Laulu ennast ERR-il kommentaariks saada ei õnnestunud ja seetõttu ei saa ka täpselt öelda, mis ajenditel ta selle pöördumise saatis. ERR-iga rääkinud saadikud leidsid, et nemad loevad pöördumisest välja Laulu soovi saada presidendikandidaadiks, kelle otsimised on praeguseks üsna tupikusse jõudnud.

Laulu 12-leheküljeline visioon kannab pealkirja "Kadrioru tintinnabuli". Ta annab kolmapäeva hommikul riigikogu liikmete postkasti jõudnud pöördumises põhjaliku ülevaate teadmistest, mida ta on omandanud 30 tegevusaasta jooksul välismajanduses.

Ta küsib, kas "presidendi roll võiks nüüd olla ka majandusdiplomaatia kaudu aidata teha Eestit suuremaks, aidata tõsta meid arengus järgmisele, nutikale astmele, kasvatada Eesti jõukust, toetades ettevõtjaid usaldusväärse riigiesindajana välismajanduses uksi avades?"

Laul leiab, et riigipeal on palju võimalik kaasa aidata, avada uksi maailmas, toetada nii välismajanduse kui investeeringute, kultuuri- kui ka hariduse ekspordi vallas.

"See on praegu üks vabariigi presidendi väga vajalik roll, et aidata arendada ja hoida Eestit turvalise ja eduka heaoluriigina," kirjutas 53-aastane Indrek Laul.