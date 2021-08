Härma: karjaimmuunsust Eestis sel sügistalvel ei saavutata

"Karjaimmuunsus on põhiline, millele loodame, et nakkuse levikut piirata, aga ilmselt sellel sügisel-talvel me karjaimmuunsusega viiruse levikut veel piirama ei hakka. Vaktsineerimisel on suurem roll, et inimesed ei satuks haiglaravile," lausus Härma Vikerraadio saates "Uudis+".

Härma märkis, et praegu lisandub nakatunuid rohkem nendes piirkondades, kus vaktsineerimisega hõlmatus on väiksem. Vaktsineerima peaksid end tema sõnul igaks juhuks ka need, kes haiguse on läbi põdenud.

"Kaitse annab ka läbipõdemine, aga kuivõrd haigestunuid tuleb juurde nende seast, kes on märtsis-aprillis läbi põdenud, siis delta tüvi on väga efektiivne läbipõdemise kaitsest läbimurdmisel. Kõigil, kes kevadel on haiguse läbi põdenud, oleks mõistlik minna vaktsiinisüsti saama, see annab kindla kaitse," ütles Härma.

Härma sõnul on nakatumiskordaja R kolmapäeva seisuga 1,19 ning järgmistel nädalatel jätkab R kasvu ligikaudu kümme protsenti nädalas. See tähendab, et augusti viimasel kolmandikul ulatub päevane tuvastatud nakatunute arv kuni 400-ni.

"Liigume jätkuvalt kasvutrendis. Nakatumiskordaja on kolmapäeval 1,19, enne kui see alla ühe ei tule, seni veel stabiilsest olukorrast rääkida ei saa," ütles Härma.

Terviseamet kehtestas kolmapäeval tervishoiuvaldkonnas hädaolukorra.