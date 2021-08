Eesti loodab pääseda tulumaksu üleilmsest miinimummäärast

Rahandusministeeriumi maksupoliitika nõuniku Erle Kõometsa sõnul avaldavad nii Ameerika Ühendriigid kui ka mitmed Euroopa Liidu liikmed survet, et Eesti muudaks oma meelt ja liituks 15-protsendilise miinimummaksumääraga. Uuendus rakenduks umbes 200-300-le Eestis tegutsevale rahvusvaheliste suurettevõtete tütarfirmale.

"USA-le on väga oluline, et see leping hakkaks tööle ja hakkaks tööle nii laialt kui võimalik, sest nendel on uue valitsuse all nüüd toimumas mitmed siseriiklikud maksumuudatused. Nemad tahavad oma makse tõsta ja kinni panna mitmeid maksude vältimise võimalusi. Ja kui kõik maailma riigid, või nii palju kui vähegi võimalik, nüüd ühineksid nende projektiga, siis see loomulikult teeks asjad neile lihtsamaks," kommenteeris Kõomets.

Eestis on ettevõtted vabastatud tulumaksust reinvesteeritud kasumi pealt. Esmaspäeval vestles peaminister Kaja Kallas USA julgeolekunõuniku Jake Sullivaniga, muu hulgas arutati ka majanduslikku koostööd. Kallase hinnangul võiks Eesti maksusüsteem jääda muutmatuks.

"Meie süsteemi eelis on see, et meie maksusüsteem on lihtne ja selge ja läbipaistev. Ja me tegelikult ju ettevõtte tulumaksu kogume, me ei ole maksuparadiis, sellest saavad kõik aru, aga meil on teistsugused reeglid. Ja me peamegi läbirääkimisi, kuidas me saaksime seda süsteemi säilitada," selgitas Kallas. "Me käimegi ja räägime seda läbi, et saada sellist kompromissi, mis kõigile sobib."

Lisaks Eestile on kokkuleppele vastu veel üheksa riiki, sh Euroopa Liidu riikidest Ungari ja Iirimaa. Lõplikku kokkulepet on oodata G20 riikide kohtumisel oktoobris.