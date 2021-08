USA vabariiklased sarjasid Bideni poliitikat Afganistanis

"Afganistan vangub tohutu ning samas ennustatava ja ärahoitava katastroofi suunas," ütles McConnell ametlikus avalduses.

"Bideni administratsioon on koju toomas USA ametnikke ja palvetab islamiäärmuslaste poole, et need säästaksid meie saatkonda, kui nad valmistuvad Kabuli vallutamiseks," sõnas McConnell.

McConnell ärgitas juba juunis pärast Afganistani juhtidega kohtumist Bidenit vägede väljaviimist edasi lükkama.

"President Bideni otsus USA väed välja viia jätab meie Afganistani partnerid üksipäini silmitsi ohtudega, mille tema enda tippnõustajad tunnistavad tõsiseks ja halvenevaks," ütles McConnell tollal.

Afganistani islamiliikumine Taliban teatas ööl vastu reedet riigi suuruselt teise linna Kandahāri vallutamisest. Talibani võitlejad on vähem kui nädalaga vallutanud juba üle kümne provintsipealinna ja võtnud piiramisrõngasse riigi põhjaosa suurima linna Mazar-e Sharifi. Lahingud jätkuvad ka Talibani toetavates lõunaprovintsides Kandaharis ja Lashkar Gah's.

USA välisministeerium teatas neljapäeval, et saadab sõdurid Kabuli lennujaama, et turvata saatkonnatöötajate äratoomist islamiliikumise Talibani kiire pealetungi eest.