Harri Tiido: mida rohkem alasid Taliban võidab, seda raskem on neid hoida

Tiido tõdes, et Taliban võtab Afganistanis tõenäoliselt täielikult võimu, sest praegusel valitsusel enam erilist jõudu ega võimu pole.

Ta ütles, et eelmine kord, kui Taliban oli võimul, kontrollis organisatsioon 90 protsenti territooriumist ning sama kaugele võivad nad ka praegu jõuda.

Tiido märkis, et Talibanil võib aga olla raske kogu võidetud territooriumi hoida.

"Siin ma meenutaksin asjaolu, et osad neist sõjaväelastest, kes praegu deserteeruvad, ei deserteeru niisama, nad lähevad tagasi kodupaika oma perekonna, oma hõimu juurde ja tekivad n-ö kohalikud vastupanukolded. Näiteks põhjas endine Põhja-Alliansi territoorium, keskel hazarade piirkond, kes ei saa puštudega hästi läbi. Ja mida rohkem Taliban territooriumi võidab, seda rohkem hajutatud nad on, mis tähendab, et seda rohkem on raskusi selle territooriumi hoidmisega, mitte ainult edasi liikumisega," selgitas Tiido.

Ta tõdes ka, et riigi haldamine käib tõenäoliselt Talibanil üle jõu.

"On poliitiline Taliban, see, kes praegu n-ö räägib läbi lääneriikidega. Teiseks on sõjaline tiib, need, kes praegu sõjaväljal võidavad. Ja need ei taha kuulata poliitilise tiiva nõuandeid ning kui nad saavutavad ka mingisuguse ülemvõimu ning kas või vallutavad Kabuli, algab palju raskem etapp - riigi haldamine. Aga riigi haldamiseks minu teada neil ei ole erilist kogemust, ei ole pädevust ja arvan, et seetõttu ei suuda Taliban seda kaua hoida. Lisaks tekivad uued probleemid terroristlike rühmitustega, kes on samuti nendega koostöös praegu - al-Qaeda harud, mis on sinna veel jäänud, ISIS ja mõned muud rühmitused ning need hakkavad tekitama probleemeTalibanile, kuna teised riigid hakkavad probleeme tundma oma nahal, eelkõige Pakistan, Iraan, Kesk-Aasia riigid," rääkis Tiido.