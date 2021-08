Logari provintsipealinn Kabuli lähedal langes Talibani kätte

Logar asub pealinna Kabuli vahetus läheduses ja jääb sellest lõunasse.

Ahmadi lisas, et Taliban on jõudnud juba Char Asyabi piirkonda, mis on pealinnast Kabulist vaid 11 kilomeetri kaugusel.

Taliban on mitmest suunast rünnanud ka riigi põhjaosa keskust Mazar-i-Sharifi ning provintsikuberneri pressiesindaja Ahmad Farhadi sõnul käivad eeslinnades rasked lahingud.

Afganistani president Ashraf Ghani sõitis kolmapäeval Mazar-i-Sharifi, et pidada endise sõjapealiku Abdul Rashid Dostumi ning Ata Mohammad Nuriga kõnelusi vastupanu korraldamiseks Talibanile.

Ghani ütles laupäeval, et riigi relvajõudude remobiliseerimine on esmaülesanne, kui Talibani võitlejad on pealinnale Kabulile väga lähedal.

"Praeguses olukorras on meie julgeoleku- ja kaitsejõudude remobiliseerimine meie peamine prioriteet ning sellega seoses astutakse tõsiseid samme," ütles Ghani televisiooni kaudu üle kantud kõnes.

Ghani ei lisanud midagi tagasiastumise või olukorra eest vastutuse võtmise kohta, kuid ta ütles, et käivad konsultatsioonid, et püüda sõda lõpetada.

"Seetõttu olen alustanud valitsuses ulatuslikke konsultatsioone vanemate, poliitiliste juhtide, rahvaesindajate ja rahvusvaheliste partneritega mõistliku ja kindla poliitilise lahenduse saavutamiseks, mis peab silmas rahu ja stabiilsust Afganistanis."

Pärast riigi suuruselt teise ja kolmanda linna langemist Talibani kätte on Kabul jäänud valitsusvägede viimaseks tugipunktiks.

Ghani kiitis sellele vaatamata sõjaväge, kes on tema sõnul rahvast kaitsnud ja näidanud üles kindlameelsust.