Uuring: Läti presidendi toetus on äärmiselt madal 25 protsenti

SKDS-i hiljutises uuringus osales tuhat inimest. 25 protsenti uuringus osalenutest hindas Levitsi tegevust positiivseks. 60 protsenti aga negatiivseks, teatas LSM.

"Kui me vaatame viimaste kuude reitinguid, siis Levits on ebapopulaarne. Võrreldes teiste presidentidega, on tema toetus ajalooliselt madalal tasemel. Kui Levits ametiaega alustas, oli tema populaarsus samal tasemel, mis paljudel teistel presidentidel. Edasi on tema toetus ainult langenud," ütles SKDS-i juht Arnis Kaktinš

Kaktinši sõnul võib presidendi madalat toetust selgitada ka koroonaviiruse epideemiast tingitud olukord.

"Ühiskond vajab tugevaid juhte. Läti valitsus tegeleb kriisiga suhteliselt ebaõnnestunult ja kui me vaatame presidenti, siis ei saa öelda, et meil on tugev juht," ütles Kaktinš

Kaktinši sõnul on Letkinsil siiski potentsiaali oma reitingut parandada.

"Kui tema populaarsus jääb madalaks, siis on ebatõenäoline, et poliitikud valivad ta teiseks ametiajaks tagasi," ütles Kaktinš.