Koolidesse läheb tänavu õpetama ligi 100 vabatahtlikku

Välisministeeriumis diplomaadina töötav Mari Luist läheb Tabasalu gümnaasiumi õpetama inglisekeelset ainet kultuuride vahelisest kommunikatsioonist, vahendas "Aktuaalne kaamera".



"Kui ma seda õppekava nägin, siis ma teadsin, et see on midagi minu jaoks. Ma olen juba ammu unistanud proovida õpetamist ja lisaks soov midagi tagasi anda ühiskonnale," ütles Luist.

Läbi Edumuse läheb koolidesse hetkeseisuga 45 õpetajat, kuid eesmärk on see arv 100-ni kasvatada. Soovi kooli minna on Edumusele avaldanud 350 kõrgharidusega spetsialisti.

Edumuse asutaja ja tegevjuht Maria Rahamägi ütles, et veel 290 inimest ootavad oma kooli, kus nad saaks õpetada. "Nii et koolijuhtidega on meil praegu kõige rohkem toimetamist. Eks kõige rohkem tahetakse tulla majandust ja ettevõtlust õpetama. Sellega on kõige rohkem inimestel kokkupuudet, aga vajadust on ikka reaalainete järgi ja meie tahame ise koolidesse kõige rohkem tuua selliseid nišiaineid, mida koolides varem õpetatud ei ole," rääkis Rahamägi.

Noored kooli, kelle õppeprogramm kestab kaks aastat, saadab tänavu koolidesse 41 õpetajat, mis on seni suurim arv.



Noored Kooli värbamisjuht Margot Lillemägi ütles, et õpetajad lähevad üle Eesti täiesti erinevatesse koolidesse. "Meil on üheksasse eri maakonda inimesed minemas, alates Antslast ja Olustverest ja Sinimäest kuni Tallinna suurte koolideni. Praegu on täiesti pooleks reaalained ja muud ained. Näiteks viis inimest õpetab matemaatikat, kaks füüsikat. Palju on ka ajaloo ja keelte õpetajad ja klassiõpetajaid samuti," lausus Lillemägi.

Haridus- ja teadusministeriumi kantsler Kristi Vinter-Nemvalts tõdeb, et mõlemad programmid annavad haridusse suure panuse - neid tuleb aga selgelt eristada.



"Need inimesed, kes tulevad Edumuse kaudu koolidesse, on need, kes toovad sinna kooli pigem sellise ärimaailma vaate või teise sektori vaate. Pigem on nad just need, kes avaldavad õppijate maailmapilti," sõnas Vinter-Nemvalts.

Noored kooli ettevalmistus võimaldab tulevastel õpetajatel aga koolides täiskoormusega töötada ja hästi hakkama saada.



"Väga tavapärane on ka see, et need, kes on selle programmiga liitunud, teevad tulevikus ka õpetajakoolituse sinna kõrvale ja meil on väga palju häid näiteid ka sellest, kuidas Noored kooli programmist on tekkinud uusi ja innovaatilisi koolijuhte," ütles Vinter-Nemvalts veel.