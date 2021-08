Lasnamäe suur veekeskus koos olümpiaujulaga valmib 2024. aastal

2019. aasta septembris väljakuulutatud ujula ja veekeskus peaksid valmima 2024. aastal.

Tallinn ei ehita ujulat ise. Hoonestaja leiti riigihankega ja tingimusega, et Tallinna linn annab talle õiguse omada ja kasutada ujulahoonet järgneva 50 aasta jooksul. Riigihankele esitati üks pakkumus, Capital Mill OÜ tütarettevõtte Tondiraba Ujula OÜ poolt, kes valiti ka hanke võitjaks. Tondiraba Ujula projekteerib ja ehitab hoone oma rahaga välja.

Hoone jaguneb kolmeks suuremaks plokiks, keskuse selgrooks saab 50-meetrine olümpiabassein koos 25-meetrise basseini ja lastebasseinidega, ütles kolmapäeval Capital MIlli partner Tanel Samuel. Ujulasse tuleb tribüün 400 kohaga.

Spordiplokki rajatakse lisaks ujulale spordisaal korvpalli, võrkpalli ja võimlemise jaoks ja jõusaalid. Saali rajatakse ka 1500 pealtvaatajale mõeldud tribüün.

Teises hooneplokis saab olema spaa ja veekeskus. Seda plokki hakkab opereerima Mustamäe Elamuste Keskus. Plokis saavad olema spaakeskus, tervisekeskus, basseinid, saunad, liutorud ja 18-rajaline bowlingusaal, ütles Samuel.

Hoone kolmanda plokis hakkavad asuma majutuseks mõeldud toad, mida on kokku 120.

Samueli sõnul on praegu pooleli keskuse projekteerimine faas ning käib kooskõlastamine erinevate ametkondadega. "Septembrikuu jooksul soovime anda sisse ka ehitusloa taotluse," ütles ta.

Uus ujula hakkab asuma Tondiraba jäähalli kõrval.

Arhitektuurse ja maastikulahenduse on teinud Asum Arhitektid, sisearhitektuuri teinud meeskonda kuulusid Disainistuudio Merle Eek, Gravity, Kliimakonsult, VP Projekt ja Melior Projekt.

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul on suur veekeskus Lasnamäe suure spordilinnaku viimane etapp. Linnaku ülejäänud osad on Tondiraba jäähall ja augusti lõpus avatav Tondiraba park, mis Kõlvarti sõnul on nii ainulaadne, et teist sellist pole kusagil Baltimaades. Pargi avamine toimub 29. augustil.