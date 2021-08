Lutsar: maskikohustuse laiendamiseks annab põhjust nakatumise kasv

Kuidas te kommenteerite värsket valitsuse otsust laiendada maskikohustust kõigile avalikele siseruumidele, kus ei kontrollita koroonatõendit, samuti kohustust, et kõik teenusepakkujad peavad hakkama küsima koroonatõendit?

See on valitsuse otsus, valitsus kehtestab neid piiranguid. Arvestades, et praegu nakatumise näitajad tõusevad ja et kuidagi seda nakatumist pidurdada, oli ilmselt valitsuse kaalutlus.

Kas seda soovitasite valitsusele teie ja teadusnõukoda?

Jah, me soovitasime, et neid tõendeid hakata küsima juba esimesest inimesest, sest see ilmselt teeb kõigi elu kergemaks. Ja maskide kohustuslikuks tegemise soovituse ka teadusnõukoda eelmisel nädalal andis.

Maski peavad hakkama kandma siis ka vaktsineeritud inimesed?

Jah, sest väga raske on poes vahet teha nendel, kes on vaktsineeritud ja kes on vaktsineerimata. Seda teed on ka paljud teised riigid läinud.

Kas see ei või tekitada vaktsineeritud inimestes teatavat arusaamatust? Millega on põhjendatud maskikohustus vaktsineeritud inimestele?

See teave põhineb uutel uuringutel Ameerika Ühendriikidest ja Ühendkuningriigist, mis näitasid, et viiruse koormus nii vaktsineeritud kui ka vaktsineerimata inimesel on üsna sarnane ja selle Delta viirusega on viiruse koormus suur. Teine põhjendus on see, et kaubanduskeskuses on väga raske kontrollida, kes on vaktsineeritud ja kes mitte. Ja kolmas on see, et meie vaktsineerituse numbrid ei ole ju veel väga kõrged.

Kui kauaks peaks nüüd see uus kord kehtima jääma?

Nakatumise näitajad ja ka hospitaliseerimise näitajad on praegu tõusutrendis. Ilmselt see peab ikka nii kaua kestma, kui nad vähemalt langustrendi jõuavad ja teine faktor on see, kuivõrd me suudame oma elanikkonda ära vaktsineerida. Mida rohkem on elanikkonnast vaktsineeritud, seda suurem on ka kaitse ühiskonnas.

Kui nüüd nakatumisnumbrid ei hakka nii kiiresti langema, kui on soovitud, siis millised on võimalikud järgmised piirangud, mida teadusnõukoja liikmed võiksid valitsusele soovitada?

Teadusnõukoda on küll proovinud, et seekord püüame riigi hoida nii kaua lahti, kui vähegi vähegi võimalik. Ja ennekõike püüame vaadata, et meie meditsiinisüsteem hakkama saaks. Haiglas olevate inimeste arvud on nüüd viimastel nädalatel jällegi jõudsalt tõusnud. Vaatame, mis need praegu kehtestatud piirangud teevad. Näiteks need koroonapassid - ega selle kohta teaduskirjanduses väga häid uuringuid ei ole. Ma usun, et Eesti riigil on võimalik vaadata, et kuidas need toimima hakkavad ja siis otsustada, kuidas edasi minna.

Millised piirangud praegu üldse võimalikud on olukorras, kus meelelahutusasutused küsivad koroonatõendeid, et toimida ja äritegevusega jätkata ja kauplustes on inimestel ees maskid?

Ega selliseid pehmeid variante enam ei ole. Aga kui me tahame ühiskonda lahti hoida, siis me peamegi vaatama, kuidas need piirangud toimima hakkavad ja missuguste nakatumise numbritega me saame edasi elada. Meie eesmärk ei ole kunagi olnud nakatumise näitajad nulli viia, see tõenäoliselt ei ole võimalik. Seda milliseid piiranguid teha tuleb vaadata, siis kui see vajalikuks peaks osutuma.

Kas praegune olukord näitab vaktsineerimise sisulist läbikukkumist Eestis?

Absoluutselt mitte.

Või vaktsineerimine ikkagi ei ole nii tõhus kui me arvasime?

Vaktsineerimine on väga hea ja vaktsiinid teevad seda, mida nad tegema pidid. Vaktsiinid hoiavad ära raske haiguse, surma ja hospitaliseerimise. Ja seda teevad need vaktsiinid väga hästi. Nii, et minu sõnad on vaktsineerida, vaktsineerida, vaktsineerida.

Kui möödunud aastal oli soovitus kõigile, et püsige kodus, siis mis on teie soovitus praegu inimestele ja sealhulgas ka vaktsineeritud inimestele?

Minu soovitus on, et käituge mõistlikult. Me oleme juba nii kaua kodus olnud ja ma ei näe, et see kõik väga kiiresti mööda läheks. Aga niisugune mõistlik käitumine... Ei ole vaja tõesti minna sinna, kus on rahvamassid koos. Aga kui me mõistlikult käitume, siis ma arvan, et praegu pole küll see aeg, kui me peaksime kodus istuma. Ma ikka saame väljas käia. Ega ju ühtegi asutust kinni ei pandud ja ja lisaks koroonapassile on võimalik ju ka näidata, et ma olen seda haigust põdenud või siis on võimalik teha ka testi ja näidata, et ma olen negatiivne.