ERR Leedus: põgenikelaagris ootab riiki lubamist 4200 inimest

Leedu lõunaserva Vydeniai küla vanasse koolimajja on paigutatud Aafrika riikidest pärit põgenikud. Esimesel korrusel elavad naised, teisel mehed. Naised kaamera ees rääkima ei soostu, mehed on jutukamad. Reeglina on nad kodumaa probleemide eest juba kuude eest viisaga Valgevenesse läinud ja nüüd otsustanud Leedu piiril õnne proovida, vahendas "Aktuaalne kaamera".



"Ma tean, et me oleme probleem, aga mis teha. Kui meie maal ei ole hea, me tahame ellu jääda ja turvaliselt elada," ütles Eritreast pärit põgenik Aman.



"Kui ma läksin (Valgevenes) poodi asju ostma, siis nad ütlesid must, must, see ei ole normaalne. Mul oli seal halb ja ma hakkasin otsima võimalust mujale minna. Kui ma kuulsin, et siin on uks avatud, siis tulin Leetu," lisas Kongost pärit Glory.



Glory lubab Leedu jalgpalli uutesse kõrgustesse viia ja ka korvpalli mängima hakata. Esialgu pole teha aga midagi ja päeva tippsündmus on kolm korda päevas jagatav toit. Sel nädalal saabus põgenikelaagrisse Leedu riigiametnike dessant.



Leedu migratsiooniametnike ja tõlkide meeskonnad püüavad välja selgitada, kes need inimesed on, kes on Leetu jõudnud ja kas on alust nende varjupaigataotlus rahuldada. Enamusel juhtudest ei ole inimestel mingeid dokumente. Jutt algab katsest inimene tuvastada ja kuulata tema lugu, sellele järgneb kontroll.

Leedu Siseministeeriumi migratsioonimeeskondade juht Renatas Juntonen ütles, et sageli räägivad migrandid, et nad lähevad Euroopasse, et paremini elada, aga pärast hakatakse rääkima, et nad on oma maal ohus. "Meie töö on välja selgitada, kas see vastab tõele või mitte. Pettust on väga palju," ütles Juntonen.



Esialgu on ametnikud jõudnud lõpuni menetleda vaid ligi 200 taotlust, mis kõik on saanud eitava vastuse, mis ei tähenda, et kõigil peaks nii minema.



Leedu asesiseminister Arnoldas Abramavicius ütles, et veel 4000 avaldust on töös. "See võtab kaua aega, aga me plaanime selle töö ära teha kolme-nelja kuuga," sõnas minister.



Leedu pakub kõigile koju tagasi minejatele lennupileteid ja 300 eurot. Selle kauba on seni vastu võtnud kümmekond inimest.