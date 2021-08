Kabuli lennujaama lähistel rüseluses on hukkunuid

Briti uudistekanal Sky News näitas, kuidas sõdurid katsid kolm surnukeha valge presendiga. Pole selge, kuidas need inimesed surid.

Rahvahulga eesotsas olevaid inimesi muljutakse ning meedikutel on käed tööd täis ohvritele abi andmisega, ütles Sky ajakirjanik.

Inimesed kannatavad veepuuduse käes ja on hirmul. Sõdurid kastsid rahvahulka voolikust, üritades rahvamassi ükskõik mis vahenditega jahutada.

Kabuli lennujaamast on tulnud mitmeid teateid meeleheitlikest olukordadest pärast seda, kui Taliban Afganistani pealinna enda kontrolli alla sai 15. augustil. Kümned tuhanded afgaanid ootavad kuumas tunde ja päevi, üritades pääseda mõnele evakuatsioonilennule.

USA sõdurid on kontrolli lennujaama üle endale võtnud ja nõuavad, et inimesed eemale hoiaksid, kui nad pole evakueeritavate nimekirjas.

Laupäeval korrati hoiatusi võimalikest julgeolekuohtudest lennujaama väravate lähistel.

USA president Joe Biden on nimetanud Kabuli evakueerimist lennukitega üheks ajaloo raskeimaks.

Afganistanist on Katari evakueeritud üle 7000 inimese

Afganistanist on Katari evakueeritud enam kui 7000 inimest, ütles Pärsia lahe riigi ametnik laupäeval, mil tuhanded inimesed üritavad Kabuli lennujaama kaudu põgeneda.

Katar ja Araabia Ühendemiraadid on täitnud olulist rolli Lääneriikide evakuatsiooniplaanides.

"Rahvusvaheliste operatsioonide algusest on Afganistanist Katari evakueeritud üle 7000 inimese," ütles anonüümsust palunud Katari ametnik.

"Vabaühenduste, haridusasutuste ja rahvusvaheliste meediaorganisatsioonide palvel evakueerisime mitusada afgaani töötajat ja nende perekonda, samuti naissoost õpilasi üle terve riigi," ütles ametnik.

See on lisaks USA, Saksamaa, ÜK ja teiste riikide kodanike evakueerimise võimaldamisele. Evakuatsioonioperatsioon jätkub, lisas ta.

USA ametnikud teatasid, et evakuatsiooniplaanid viibisid reedel umbes seitse tundi, kuna vastuvõtukeskus Kataris oli ülerahvastatud.

Katari ametniku sõnul antakse varjupaika kuni 8000 afgaanile. Paljud 7000 inimesest, kes Kataris praegu on, lendavad edasi kolmandatesse riikidesse.

AÜE on samuti saanud evakuatsioonikeskuseks. Prantsusmaa ja ÜK kasutavad vastavalt Abu Dhabit ja Dubaid transiidipunktina oma kodanikele ja heakskiidu saanud põgenikele.

AÜE-d on transiitriigina kasutanud üle 8500 inimese, teatas valitsus.

Kuus päeva pärast Talibani võimuhaaret on Afganistanist pageda üritavate inimeste arv jätkuvalt suur. Kabuli lennujaama viivatel teedel valitsevad ummikud. Mõned perekonnad on kogunenud eikellegimaale USA sõdurite ja Talibani võitlejate vahel, lootuses, et nad minema toimetatakse.