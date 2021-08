Nestor: Alar Karisel veel hääli koos pole, Kersti Kaljulaidist võib veel saada president

"Vastan lühidalt – Alar Karisel veel hääli koos ei ole, Kersti Kaljulaidist võib saada uuesti president," ütles Nestor Vikerraadio saates Uudis+.

Kommenteeris Keskerakonna aseesimehe Jaanus Karilaiu sõnu pühapäevases "Aktuaalses kaameras", et opositsioonilistest sotsiaaldemokraatidest ja Isamaast oleks riigimehelik asuda samuti Karist toetama, vastas Nestor, et ta ei ole eriti Jaanus Karilaiu poliitilise tegevuse toetaja.

"Keskerakonnas on arusaajamaid poliitikuid kui tema. Riigimehelik oleks olnud otsida neljakesi ühist kandidaati. Täna aga pannakse opositsioon valiku ette, kas toetate Karist või mitte. Selle pealt mõõta riigimehelikkust... see on lollus," sõnas Nestor.

Ta lisas, et Reformierakonna ja Keskerakonna poolt välja käidud Tarmo Soomere ja Alar Karise vahel põhimõttelisi erinevusi pole.

"Neil on samad plussid ja samad miinused. Pigem on küsimus ajas. Oleks Karise nimi varem välja käidud, siis räägiks me praegu Soomerest."

Kuigi esmaspäeval kohtuvad nii sotsiaaldemokraadid kui ka Isamaa Alar Karisega, ei selgu Nestori hinnangul uue presidendi nimi kindlasti esmaspäeval.

"Parimal juhul selgub see 30. augustil, kui kell 13 tuleb riigikogu erakorraliselt kokku presidenti valima. Aga kõik 101 riigikogu liiget omavad rahva poolt antud volitusi ja neil on oma mõtted. Siin päris lauaga numbreid kokku lüüa ei ole mõtet."

Nestor leidis, et Keskerakond ja Reformierakond ei pruugi ka ise väga kindlad olla, et nende saadikud 30. augustil erakonna juhtide ühise kandidaadi poolt hääletavad. Seetõttu ei imestaks Nestor, et kokku tuleb kutsuda ka valimiskogu. Siis võib avaneda Kersti Kaljulaidi võimalus.

"Tema (Kersti Kaljulaidi - toim) ülespanek riigikogu valimisvoorudes oleks olnud mõistlik, aga see ei jäänud meie taha. Reformierakond küll alul ütles, et nad on valmis teda toetama, aga tänaseks on see mõte muutunud ja Kersti Kaljulaidi saab üles panna ainult valijameeste kogus."

Miks Reformierakond opositsioonis olles Kaljulaidi toetas, aga valitsusse saades mitte, põhjendas Nestor sellega, et opositsioonis saab oma seisukohad selgelt välja öelda, koalitsioonis tuleb aga arvestada partneriga.

"Kaja Kallase muutunud ütluste seletus on lihtne – ta on truum koalitsiooni hoidmisele kui põhimõtetele, millest Reformierakond tahaks südames lähtuda."

Nestor leidis, et kuna Kersti Kaljulaid oli enne eelmisi presidendivalimisi teatud ametipostide tõttu poliitikas osalenud, oli teadmine tema kohta suurem kui Tarmo Soomere või Alar Karise kohta.

Kui Kaljulaid ei peaks saama presidendiametis jätkata, näeks Nestor seda, et ta tuleks Eesti sisepoliitikasse.

"Tegemist on tubli ja tragi inimesega. Pealegi veel väga sobilikus vanuses. Poliitika tegemiseks on tal aega küll ja veel. Seda (poliitikasse tulekut - toim) ei pea kartma, vaid lootma. Aga küsimus on selles, kuivõrd ta ise on valmis seda tegema," sõnas Nestor.