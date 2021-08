Sotsiaaldemokraadid oma toetust Karisele veel ei andnud

"Meie soov on, et saaksime erakonnaga laiemalt konsulteerida ja ka avalikkuse tagasisidet koguda. Siis kujundame sellele ka oma seisukoha," ütles Saar.

"Me räägime piirkonna inimestega, piirkonnajuhtidega kindlasti on arutelu. Vajadusel arutame seda ka volikogus ja juhatuses, aga lõpliku otsuse peavad langetama riigikogu saadikud, keegi ei saa neile ette kirjutada, mida nad teevad, aga reeglina toetutakse arvamusele, mis organisatsioonis kõlama jääb," lausus Saar.

Saar kinnitas, et kui otsusele jõutakse, antakse sellest avalikkusele teada ja see juhtub lähipäevil. Riigikogus valitakse presidenti järgmisel esmaspäeval.

"Seda ma võin küll lubada, et me ei lähe salajaste nägudega esmaspäeval riigikogu saali. Anname teada avalikkusele," ütles ta.

Esmaspäeval Karisega kohtunud fraktsioonide liikmete jaoks jäi kohtumisest nii plusse kui miinuseid, ütles Saar.

"Kindlasti hinnangus Jüri Ratase teisele valitsusele (Keskerakonna liit EKRE ja Isamaaga – toim.), mille andis Karis, oleme temaga sarnasel positsioonil: see valitsus paraku kahjustas Eesti välis- ja julgeolekupoliitilisi huve ja selle valitsuse ajal suurenes lõhestumine ühiskonnas. Mis puudutab korruptsiooni teemat, siis seal oli vastus üllatavalt diplomaatiline. Mõeldes sellele, et aasta alguse poliitilise korruptsiooni skandaalid päädisid sellega, et ühiskond laiemalt leidis, et korruptsioonil ei tohiks poliitikas kohta olla, siis eeldaks, et nii vastab ka võimalik presidendikandidaat, aga vastus jäi pigem põiklevaks," rääkis Saar.

Keskerakond ja Reformierakond kinnitasid pühapäeval üheaegselt toetust presidendikandidaadina endisele riigikontrolörile, mitmekordsele rektorile ja praegusele Eesti Rahva Muuseumi direktorile Alar Karisele.

Reformierakonnal ja Keskerakonnal on riigikogus kokku 59 kohta. Presidendi äravalimiseks riigikogus oleks vaja kokku saada aga vähemalt 68 toetushäält. Seega vajab Alar Karis riigikogus äravalimiseks lisaks kas Isamaa (12 häält) või sotsiaaldemokraatide (koos fraktsioonitu Raimond Kaljulaidiga 11 häält) toetust.

Esmaspäeval kohtus Karisega ka Isamaa fraktsioon.