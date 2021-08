Ossinovski: Reformierakond jättis Kersti Kaljulaidi maha nagu Joe Biden Afganistani

Ossinovski sõnul häirib sotsiaaldemokraate see, kuidas Reformierakond ja Keskerakond lükkasid kõrvale sotside pakutud kandidaadid ning nõudsid enda pakutud kandidaatide toetamist.

Neljapäeva hommikul kogunevad sotsiaaldemokraadid, et kujundada oma seisukoht, kas toetada Alar Karist presidendikandidaadina või mitte. Ossinovski sõnul tuleb raske arutelu, mille tulemust tema ette prognoosida ei oska.

"Sotsiaaldemokraadid on nende kuude jooksul pakkunud kandidaate loogikas, et üheskoos leida Eestile parim president. Oleme pakkunud Marina Kaljuranda, tänase presidendi Kersti Kaljulaidi tagasivalimise võimalust. Need on kõrvale heidetud ilma sisuliste argumentideta. Ja meile on pandud ette kandidaate, kelles Jüri ja Kaja on omavahel kokku leppinud. Ja meile öeldakse, et toetage ka neid."

Ossinovski avastas imestust, et kui opositsioonis olles toetas Reformierakond ja selle juht Kaja Kallas isiklikult korduvalt Kersti Kaljulaidi tagasivalimist, siis müüd enam mitte.

"Minu jaoks oli negatiivne üllatus, et Reformierakond, kes on varem Kersti Kaljulaidi tagasivalimist toetanud, on jätnud ta maha nagu Joe Biden Afganistani. Ja selles kontekstis on ka meie olukord muutunud keerulisemaks. Me näeme, et koalitsiooni jaoks ei ole protsessi jaoks peamine Eestile parima presidendi valimine, vaid valitsusesiseste suhete klaarimine. Et me ei saa Kersti Kaljulaidi toetada, sest muidu Jüri Ratas solvub. Muidugi on Keskerakonna esimehe vaimne tervis oluline, aga see seab kõik teise valgusesse. Ja meist sõltub nüüd, kas esmaspäeval õnnestub Eestile president valida või mitte. Meil on nii neid, kes on valmis Karist toetama, aga ka neid, kes leiavad, et me ei pea seda tegema."

Küsimusele, kas ta ise kaldub sarnaselt sotside esimehele Indrek Saarele Karise toetamise vastaste leeri, vastas Ossinovski, et ta on kaalunud seda üht- ja teisipidi.

"Kuidas me täna otsustame, ma ennustada ei julge. Olen piisavalt kogenud poliitik, et olla valmis ühise otsuse kontekstis hääletama nii ühte- kui teisipidi. Aga otsus ei ole kerge meile."

Küsimusele, kas Karist mitte toetades ei satu sotsiaaldemokraadid ühele pingile EKRE-ga, vastas Ossinovski, et sellist konstruktsiooni suudavad teha vähesed.

"Meil on presidendivalimiste protsessis diametraalselt erinevad lähenemised. nemad tahavad oma kandidaadiga valimiskogus tantsu teha, meie tahame valida Eestile parimat presidenti."

Ossinovski ei välista võimalust, et kui sotsiaaldemokraadid neljapäeval kokku leppida ei suuda, jäetakse valik sarnaselt Isamaale vabaks.

"Välistada seda ei saa. Eks arutelu käik näitab. Meil oli esmaspäeval pärast Karisega kohtumist neid, kes olid valmis teda kohe toetama. Aga oli ka neid, kes seda ei ole valmis tegema. Kuhu tasakaalu punkt läheb, ei oska ette prognoosida."

Ossinovski ütles, et mõistab Isamaa otsust, sest nad olid sotsideega samas olukorras, kus oldi valmis koos koalitsiooniga otsima ühist kandidaati, aga seda pakkumist Reformierakond ja Keskerakond vastu ei võtnud.

"Ja ükshaaval pakuti meile võimalust avaldada arvamust kandidaatide kohta, keda nemad enda jaoks olid välja valinud. See tekitab emotsionaalse fooni, et miks me peame valima kandidaatide seast, kes meile nii väga ei sobi, aga sobivad koalitsioonile. Ja samas meie kandidaadid heidetakse igasugu aruteluta kõrvale öeldes, et ei nendega jõuta koalitsioonis kokkuleppele. See mõjutab emotsionaalset olukorda kahtlemata," sõnas Ossinovski.