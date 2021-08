Reformierakonna 34 saadikut esitavad presidendikandidaadiks Alar Karise

Reformierakonna fraktsiooni juht Mart Võrklaev ja Keskerakonna fraktsiooni juht Jaanus Karilaid annavad fraktsioonide esildised vabariigi valimiskomisjonile üle reedel kell 10.00.

"Reformierakonna fraktsioon toetab Alar Karist presidendikandidaadina üksmeelselt. Mul on hea meel, et nii Isamaa kui Sotsiaaldemokraatide fraktsioon on jätkuvalt väljendanud soovi president riigikogus ära valida. Loodan, et nende seast tuleb nii palju toetust, et saame uue riigipea juba esmaspäeval riigikogus valitud," ütles Võrklaev.

Kolmapäeval andsid Alar Karise presidendikandidaadiks esitamiseks Keskerakonna parlamendifraktsiooni kõik 25 liiget.