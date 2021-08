Eduskunna saadik kaitses Soome hoidumist Hiina-kriitilisest avaldusest

Soomes pole tavaks, et välispoliitikat tehakse läbi parlamendi komisjoni deklaratsioonide, vastas president Toomas Hendrik Ilvese kriitikale Soome parlamendi välisasjade komisjoni esimees Mika Niikko.

11 Euroopa riigi, teiste hulgas Eesti, Rootsi, Saksamaa ja Prantsusmaa parlamendi väliskomisjoni esimehed tegid sel nädalal avalduse, millega mõisteti hukka Hiina sagenev mõjutustegevus Leedu suunas ning toonitati, et Hiina ei tohi sekkuda Euroopa Liidu ja NATO liikme siseasjadesse. Avaldusele kirjutasid alla ka USA senati ja Euroopa Parlamendi esindajad.

Avaldusele ei kirjutanud alla Soome parlamendi välisasjade komisjoni esimees, Põlissoomlaste ridadesse kuuluv Mika Niikko ning sellele juhtis oma postituses tähelepanu Toomas Hendrik Ilves, kirjutab Helsingin Sanomat.

Niikko ütles väljaandele, et 11 riigi avaldus on täiesti asjakohane, kuid Soomes pole kombeks tegelda välispoliitikaga läbi parlamendi tehtavate avaldustega.

Niikko põhjendusega nõustus ka sotsiaaldemokraatide ridadesse kuuluv komisjoni aseesimees Erkki Tuomioja, kelle sõnul puudub Soomes ajalooliselt taoline praktika.

Samas võivad Soome parlamendisaadikud isiklikult avaldustes osaleda. Niikko ütles, et ta ei soovinud seda siiski teha, sest komisjoni esimehena esindab ta kogu parlamenti. Avalduse sisu nimetas ta heaks.

Niikko sõidab järgmisel nädalal enda sõnul Leetu, kus tuleb juttu Valgevene hübriidrünnakust ja suure tõenäosusega ka Hiina mõjutustegevusest.

Hiina surve Leedule tugevneb

Tänavu mais teatas Leedu, et lahkub Hiina ja Ida-Euroopa riikide koostööformaadist 17+1 ning Leedu välisminister Gabrielius Landsbergis julgustas ka teisi riike seda tegema. Juulis teatas Leedu, et lubab Taiwanil, mida Hiina peab endale kuuluvaks, luua Vilniuses esinduse.

Hiina kutsus tagasi oma saadiku Leedust ning nõudis, et ka Leedu saadik lahkuks Pekingist.

Mitteametlikult on Hiina kehtestanud Leedule ka majandussanktsioonid, näiteks on Hiina ametnikud lõpetanud Leedu toidukaupade riiki lubamiseks vajalike dokumentide menetlemise ning Taiwani välisministeeriumi andmetele on Hiina peatanud ka Leedu suunas rongidega kaubaveo, kirjutas Helsingin Sanomat.