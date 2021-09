Leedu kutsus suursaadiku Hiinast konsultatsioonideks koju

Suursaadik Diana Mickeviciene peaks jõudma lähemal ajal kodumaale.

Samm on vastuseks Hiina otsusele kutsuda oma saadik Vilniusest tagasi, sest Taiwan avas hiljuti Leedus oma saatkonna. See vihastas Pekingit, sest ehkki Taiwanil on de facto saatkondi ka teistes Euroopa riikides, nimetatakse neid Taipei esindusteks.

Peking on lubanud Taiwani ühel päeval vajadusel jõuga tagasi võtta.

Hiina on survet Taiwanile suurendanud alates 2016. aastast, mil riigi presidendiks valiti mullu tagasi Tsai Ing-wen, kes ei tunnusta Pekingi "ühe Hiina" poliitikat ja peab Taiwani iseseisvaks.