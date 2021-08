Kokk: Isamaa saadikud on lubanud Karist toetada

Riigikogu Isamaa fraktsiooni liige Aivar Kokk ütles ETV-s, et Isamaa fraktsiooni saadikud on lubanud anda hääle Alar Karise toetuseks.

"Ma tean, et meie erakonna saadikud on kõik lubanud toetada presidendikandidaati, nii et kui koalitsiooni hääled peavad, siis peaks hääled koos olema," ütles Kokk.

Karise poolt kutsus teisipäeval hääletama ka Sotsiaaldemokraatide juht Indrek Saar.

Riigikogus algas teisipäeva keskpäeval presidendivalimiste teine voor, kus ainsaks presidendikandidaadiks on Alar Karis.