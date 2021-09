Sotsiaaldemokraatide esimees Indrek Saar kandideerib Nõmmel

Eelmistel kohalikel valimistel kandideeris Saar SDE Mustamäe esinumbrina ja sai 1143 häält.

Varem on Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esinumber ja häältemagnet Nõmmel olnud Rainer Vakra, kes sai eelmistel kohalikel valimistel 3296 häält. Vakra siirdus aga Tallinna Soojuse juhiks ja lahkus SDE ridadest. Vakra lubas ka, et ei kandideeri kohalikel valimistel ühegi teise erakonna ridades.

Nõmmelt valitakse 79-liikmelisse pealinna volikogusse kaheksa liiget.

Indrek Saare sõnul on Nõmmel eriti olulised teemad keskkond ning teede ja tänavate ohutus kõikide liiklejate jaoks.

"Nii nagu ka mujal Tallinnas on sotsiaaldemokraatidele oluline, et Nõmme teed ja tänavad oleksid mugavad ja ohutud kõikidele liiklejatele - jalakäijatele ning rattasõitjatele teistehulgas. Nõmme eristub paljudest teistest linnaosadest oma looduse ja metsade poolest ning on väga tähtis, et selline elurikkus püsiks seal ka edaspidi. Selle ning palju muu eest, nagu näiteks kohalike teenuste tõhusaks muutmine, plaanivad sotsiaaldemokraadid järgmised neli aastat linnavolikogus seista," ütles Saar.

Tallinna sotsiaaldemokraatide linnapeakandidaat Raimond Kaljulaid lisas, et Indrek Saare kandideerimine Nõmmel näitab, kui oluliseks sotsid linnaosa ja Nõmme inimesi peavad.

"Tahame linnavolikogus neid esindada jõuliselt ja tõhusalt. Nõmme on meie erakonnale väga oluline piirkond. Eelmisel korral said sotsiaaldemokraadid Nõmmel rohkem hääli kui linna juhtinud Keskerakond. Sel korral soovime kindlasti oma positsioone Nõmmel kaitsta ja hoida," sõnas Kaljulaid.

17. oktoobril valitavas Tallinna linnavolikogus on 79 liiget. Neist Lasnamäelt valitakse 16, Mustamäelt 11, Põhja-Tallinnast 10, Kesklinnast samuti 10, Haaberstist üheksa, Kristiinest kaheksa, Nõmmelt samuti kaheksa ja Piritalt seitse volikogu liiget.